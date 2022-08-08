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無懼中共軍演　吳釗燮：台灣人民不會被嚇倒

▲▼外交部長吳釗燮接受外媒專訪。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮接受外媒專訪。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮於8月8日上午接受美國「有線電視新聞網」（CNN）駐台記者Will Ripley專訪，說明美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台意義，並針對中國近日不符比例原則的軍演報復行動，強調台灣人民和政府「不會被嚇倒」（We are not scared），也將持續歡迎民主國家領袖訪台。

吳釗燮表示，美國聯邦眾議院議長裴洛西率團訪台，傳達美國堅定支持民主台灣的訊息，鼓舞台灣勇敢展現民主韌性，受到我國政府與人民的歡迎。中國無權干涉台灣和誰做朋友，也無權干涉他國與台灣來往的意願，我國將持續歡迎民主國家領袖訪台，持續與理念相近國家友好互動。

針對中國自8月初迄今連日在台灣附近海、空域進行的軍演行動，吳釗燮表示，中國長期以來以武力威嚇台灣，試圖動搖我國民主、自由和人權價值，此種挑釁且具高度危險性的舉措，並非僅因單次美國高層領袖訪台而造成。面對中國近日軍事恫嚇及叫囂，台灣人民並無所懼，受到中國日益加大的威脅，反而展現更強大的民主韌性。

吳釗燮進而強調，長期以來，中國以軍事壓力、經濟脅迫、網路戰爭及假訊息等手段侵擾台灣，並在國際社會上的孤立及打壓台灣，然而威權主義的擴張並不僅限於台灣，中國在東海、南海、太平洋、非洲、拉丁美洲等各地也造成區域不安，擴張野心及於全球。台灣將積極強化自我防衛的能力，並攜手理念相近國家共同捍衛民主人權價值，致力維持台海和平穩定的現狀，並聯合對抗威權主義的擴張。

外交部說明，訪談內容已於同日晚間於該電視台「新的一天」（New Day）節目播出，並在CNN網路版及多元平台大幅刊播，引起國際社會極大重視。

▲▼外交部長吳釗燮接受外媒專訪。（圖／外交部提供）

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