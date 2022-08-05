日稱「導彈落入專屬經濟區」　陸外交部酸：對釣魚島虎視眈眈

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸解放軍昨4日對台進行大規枚實彈軍演，日本指出有5枚中國導彈「落入日本專屬經濟區（EEZ）」。對此，大陸外交部發言人華春瑩今（5日）指出，中日兩國在有關海域沒有劃界，不存在「日方專屬經濟區」的說法，特地酸日本今年以來不斷在領土領海上搞「口頭擴張」，對釣魚台（陸稱釣魚島）虎視眈眈。

華春瑩回應，「中國軍隊是在中國臺灣的附近海域開展軍事演訓活動，有關部門已經事先發布了安全提醒和航行情況，中方的有關做法是符合國際法和國際慣例的」。

華春瑩表示，至於提到「專屬經濟區」，你應該知道，日方也應該知道，中日兩國在有關海域尚沒有劃界，所以不存在所謂「日方專屬經濟區」的說法。也就是說，根本不存在「我方導彈砸向日本專屬經濟區」的說法。

她強調，「專屬經濟區」恐怕又是日本的空想，畢竟對於日本來說，類似的事情早已是屢見不鮮了。今年以來，日本不斷在領土領海上搞「口頭擴張」，一會兒與俄羅斯搶南千島群島，一會兒同韓國爭獨島，還對我國的釣魚台虎視眈眈。

目前，不少大陸軍事專家認為，日本將「專屬經濟區」說得極其模糊，大陸內部開始有反彈質疑聲浪，「日本可能是想要趁機拿釣魚島做文章。」

▲ 日本稱5枚大陸導彈「落入專屬經濟區 」，大陸內部有聲浪質疑是趁機做文章。（圖／翻攝 新華社）

對於日本指出「導彈進入專屬經濟區」，《環球時報》引述經士智庫總裁兼國際軍事法研究中心主任田士臣退役海軍上校田士臣分析。他說，近年來日本一直在提升對台海的關注度，尤其最新發布的防衛白皮書更是多次提到台灣問題。

他分析有三項其原因，首先是日本國內右翼勢力擡頭，修改和平憲法的呼聲漸漲，軍國主義復甦，因此日本找各種機會誇大外部威脅，為修憲尋找理由。

其次，他認為，在中美博弈的大背景下，無論雙邊層面還是在四國機制（QUAD）等多邊層面，美日勾連日益緊密，日本借此單方面向美國邀功或與美國共謀遏華的可能性也會存在。第三，台日在桌面以下勾連，聯合遏華的小動作不斷，日本自然不會放過這個找茬的機會。

田士臣指出，無論是從日美同盟角度還是從台日勾連角度，從為未來解決「台灣問題」的長遠考慮，中方都應做好應對舉措。中方希望發展中日兩國間友好關系，但前提是需要尊重歷史，防止歷史悲劇重演。「日本在台長期殖民統治給台灣人民帶來過深重災難，如果『新仇舊恨一起算』，日本應當考慮清楚中方會做出什麽反應。」