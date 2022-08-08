▲新北民俗文化資產！土城大墓公中元祭典，侯友宜參拜祈福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年吸引上千信眾贊普，土城區義塚大墓公中元祭典8日起正式展開，為期四天，除法會科儀，每晚並有歌仔戲表演，今晚由明華園當家小生孫翠鳳率團演出《賣藝王家》戲碼，吸引許多民眾到場觀看，市長侯友宜也前往參拜祈福，感念大墓公祖對擺接地區的慈悲護佑，並期許世代傳承大墓公無私奉獻社會的精神。

侯友宜表示，大墓公廟擁有超過233年的歷史，每年中元普度、清明及義塚公忌辰，是地方祭祀盛事，尤其中元祭典自清代以來已成為土城、板橋、中和地區重要信仰活動，具有地方開發史之意義，不但是本市無形文化資產，「擺接義塚大墓公」墓碑及墓龜也保存完整，具古風形制，被登錄為歷史建築，同時具備有形及無形文化資產雙重身份。

財團法人新北市神明會義塚大墓公董事長林長寅表示，大墓公主祀百年忠烈義魂，祭典活動源自祭祀清代民變械鬥而死的亡魂，深具地方開發史及緬懷先民墾拓之意義，自清代起即已形成分區輪普之傳統，今年由土城區輪值主辦，遵循傳統科儀，並由地方首長帶領普度儀式，祈求平安康泰。

林長寅說，為期4天的祭典，每日皆有法會及戲曲表演，9日傍晚還有藝閣車遶境及放水燈活動，行經中央路、學府路、金城路等路段，最後於城林橋下施放水燈，引渡水上亡魂前來接受超薦、施食。

此外，8月10日子時送孤、跳鍾馗，以驅鬼除煞並提醒好兄弟普度已結束該離開了。扮演鍾馗角色的人，會畫上凶悍臉譜、著草鞋、腳踩七星步，同時點火引燃車龍鞭符令驅趕五方鬼魂，並向四周拋灑糖果、孤飯等，做為孤魂饗宴。跳鍾馗儀式繁複且禁忌多，除演出者須嚴守全程不可開口說話的禁忌，參加人員在整場儀式中也不可開口，以免被沖犯。

民政局長柯慶忠表示，土城大墓公每年「分區輪普」辦理中元祭典，從請神鑑醮、豎燈篙、遶境、放水燈、敬三界、普施、跳鍾馗、送神到拜謝大墓公，皆循古禮及道教科儀，並展現出大墓公慈悲濟世和推動公益慈善的精神，也讓信眾體驗了豐厚的宗教民俗文化。

【更多新聞】

►雞籠中元祭放水燈遊行7／11登場 恢復花車踩街交管措施出爐

►基隆望海巷玩SUP...槳突折斷漂2公里 2男爬上消波塊獲救

►歡迎裴洛西！凸顯台美友誼深厚 林右昌：建立更強大經貿框架



►大陸軍演與「北方三島」漁場重疊 基隆漁會每小時廣播籲2件事

►重機哥北海岸對戰橫切男！元神傷暴10字國罵 儀錶數字慘被打臉