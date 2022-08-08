洋腸激戰老婆閨密「珍藏愛愛片」　正宮崩潰反被嗆通姦除罪化

圖文／鏡週刊

一名台灣女子與敘利亞籍男在丹麥結婚後定居德國，女子在當地認識一名台灣女子，他鄉遇故知，兩人變好姐妹，怎料閨密真上演「歸ME」，不僅與丈夫翻雲覆雨畫面，全程孩都被監視器拍下，丈夫還將性愛影片珍藏在手機，直至去（2021）年7月，人妻無意間發現這段「愛情動作片」，憤而離婚並對閨密提告求償100萬元，不過閨密竟辯「通姦除罪化，配偶不應獨佔」。對此，橋頭地院認定閨密侵害正宮配偶權，判她須賠償15萬元。

判決書指出，正宮2018年與敘利亞籍夫於丹麥結婚，隔年回台灣辦理結婚登記，隨後定居德國，正宮他鄉遇故知與另一名台籍女子結識變成閨密，閨密也時常與該對夫妻3人行約會，並發展不倫戀。正宮表示，閨密與丈夫於2020年11月在夫妻倆德國住處臥房內做愛，被家中防盜裝設的監視器拍下來，並上傳雲端，丈夫事後還將外遇「愛情動作片」存在手機中珍藏；正宮原本毫無所知，直至2021年7月無意間看到丈夫手機裡的這段影片，才知道自己被閨密綠，憤而提告，並於同年11月與丈夫協議離婚。

正宮表示，原本打算婚後住在德國，約1年左右便可取得德國居留證或德籍配偶身分證，卻因閨密搞上丈夫一事，導致她再也無法面對婚姻，非常痛苦，因此向閨密求償100萬元。不過閨密則抗辯通姦除罪化，配偶不應受他方獨佔，並表示雙方雖在德國共同出遊，但她當時還未與男友結婚，也不知道他們兩人已結婚，且自己在2020年12月回台後，就未與兩人聯絡，認為正宮離婚不關自己的事。

不過法官認為，根據雙方出遊照片，均可看出正宮與外籍男帶著婚戒，且當正宮發現丈夫外遇時，曾傳訊息給閨密質問時劈頭就說「我老公…」，且閨密也未對雙方的婚姻關係感到驚訝疑惑，因此不採信閨密辯不知兩人已結婚的說法，認為閨密確實在知道兩人結婚的情況下，與外籍男發生性行為，確實已經侵犯正宮配偶權，最終判決出爐，閨密須賠償正宮15萬元。可上訴。





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