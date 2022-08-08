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26歲女子翻丈夫15歲童年照　見自己身影驚呼：姻緣天注定

姻緣天注定！15年前我不認識妳，背後的蘿莉如今變成我老婆。（翻自TikTok）

▲女子在丈夫15歲時的照片裡發現自己的身影。（翻自TikTok）

圖文／鏡週刊

厄瓜多一名26歲人妻皮娜果特（Ailiz Melina Zambrano Pinargote），近日在TikTok分享一段故事，她稱日前到婆婆家中翻舊照，意外發現老公的一張15年前的兒時照，背後竟然出現她的身影，而當時兩人完全不認識，如今卻成為夫妻，讓人驚嘆「姻緣天注定」。

據美國《紐約郵報》報導，皮娜果特說，最近她到婆婆家並翻出29歲老公莫雷拉（Pedro Pablo Pico Moreira）的舊照，其中一張是莫雷拉在年約15歲時，在當地參加一個慶典活動的照片。照片中的莫雷拉笑得燦爛，保有當年少年時的純真，但隨後皮娜果特再仔細一看，發現莫雷拉的身後有「背後靈」，而且那個人，就是她11歲的自己。

皮娜果特看到照片後感到不可思議，她稱當時也去參加慶典，但跟莫雷拉完全不認識，也沒想到會意外入鏡，更記錄當下她的「臭臉」模樣。皮娜果特說，兩人在17歲時才認識，而且相識過程宛如電影情節般，她說：「當時我正要進教室，莫雷拉坐在教室外的長凳，然後眼睛一直盯著我看，當時我害羞地笑，快步進教室...」大約2周後，兩人有了進一步認識與交往，戀情更發展至今。

現在莫雷拉是位老師，也順利娶了皮娜果特為妻。皮娜果特把這段故事上傳網路後，立刻引發許多網友熱議，大家嘖嘖稱奇，最後引來超過900萬次點閱與54萬網友按讚。

@ailizmelinazambrano #queesesoooooooooooooooooooooo #viral #parati #fyp #coincidenciasdelavida ♬ el que use este audio es normal - Ntsl
 



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鏡週刊Ailiz Melina Zambrano Pinargote皮娜果特

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