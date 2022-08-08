泰國蓮花廟「台灣接班人」扮塔羅暖男　她交友軟體暈船奉上身家

▲A小姐（右）誤信王證凱（左）的甜言蜜語，慘遭騙財騙色。



圖文／鏡週刊

台北1名單身熟女Ａ小姐，日前帶著一疊出資證明、借貸合約及對話紀錄等證據，前往台北地檢署按鈴控告30歲的桃園蓮花廟股東王證凱，利用宗教對她騙財騙色，害她損失將近4百萬元。Ａ小姐除了希望透過司法討回公道，也呼籲其他被害人挺身而出，一起把渣男送進監獄！

Ａ小姐告訴本刊，去年6月，她透過聚會交友軟體Eatgether認識王男，王自稱對塔羅牌很有研究，2人聊天數日後，王就以替她免費分析運勢為由相約見面。Ａ小姐回憶，算塔羅牌時，王問了很多問題，包括家人、情感、工作以及投資，為了避免分析的結果失真，她透露許多隱私。

▼桃園蓮花廟號稱獲泰國王室御用大師授權在台興廟。



之後，王與她聯繫的更為頻繁，不但每天都會傳訊噓寒問暖，去年9月到泰國出差返台，住防疫旅館時更是每隔3到5小時就致電、視訊找她聊天，且在隔月向她告白。Ａ小姐認為，雖然王比她小10歲，但很有誠意，她對王也有好感，因此答應交往。

2人確定交往後，王證凱慢慢露出真面目，他自稱桃園蓮花廟大股東，強調泰國蓮花廟是當地皇室御用的廟宇，該廟大師法力高強、地位崇高，而他是由泰國大師獨家授權，在桃園開廟供奉神尊，也是被大師指定的台灣接班人。

▼王男自稱獨家代理泰國聖地礦泉水，並慫恿A小姐投資100萬元。



去年10月某日，王傳訊給Ａ小姐，表示需要4百萬元收購蓮花廟股權，他東湊西湊還少10萬元，希望Ａ小姐能夠先借他，並承諾10月底就會歸還，Ａ小姐認為金額不算太大，禁不起男友再三請託，同意借款。



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