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大陸 大陸焦點 特派現場

80名大陸專家進駐吉爾吉斯　對中吉烏鐵路進行可行信評估準備

▲大陸派出80名專家前往吉爾吉斯，為中吉烏鐵路做可行信評估研究。（圖／翻攝新華網）

▲大陸派出80名專家前往吉爾吉斯，為中吉烏鐵路做可行信評估研究。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

吉爾吉斯官方通訊社5日釋出消息指，80名大陸專家已抵達吉爾吉斯，著手進行中國-吉爾吉斯-烏茲別克鐵路（中吉烏鐵路）建設可行性研究報告的相關準備工作。吉爾吉斯交通部長奧索耶夫還於4日接見由高級工程師耿軍（音譯）率領的大陸鐵路建設總公司第一設計測量院的代表們。

▲大陸派出80名專家前往吉爾吉斯，為中吉烏鐵路做可行信評估研究。（圖／翻攝新華網）

▲中吉烏鐵路建成後將成為新疆第二條對外國際通道。（圖／翻攝新華網）

《觀察者網》報導，雙方目前正在積極努力，推動實施關於建設中吉烏鐵路的聯合項目。目前已經就共同開發建設中吉烏鐵路的技術和資金條件達成了協議。吉爾吉斯政府決心要盡快實施該項目，因此吉交通部正在盡一切努力以盡快完成該鐵路項目的可行性報告。

大陸國家發改委微信公眾號此前曾發文指，受吉方委託，中方技術專家飛抵吉爾吉斯，開啓中吉烏鐵路項目外業勘察工作，標誌著項目可研工作全面啓動。

據了解，中吉烏鐵路為「一帶一路」陸路交通中歐班列南部通道的主要幹道之一。中吉烏三國曾在1997年便就簽下備忘錄，未有實質進展。專家曾分析，中吉烏鐵路主要受俄羅斯影響，不過在烏俄衝突後，俄羅斯準備加強向東，向南的物流路網，因此在中俄互信基礎下，決定不再阻攔。

中吉烏鐵路建成後，東亞到中東和南歐的鐵路運距將較目前縮短約900公里，節省7天至8天的運輸成本。中吉烏鐵路還將推動中亞國家交通基礎設施的發展，使中亞國家擁有進入波斯灣和太平洋港口的便捷通道，達到促進中亞自然資源的開發和利用的目標。

▲▼ 新疆,喀什古城。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲中吉烏鐵路將由新疆喀什為樞紐，連接吉爾吉斯及烏茲別克。（圖／記者蔡儀潔攝）

按規劃，中吉烏鐵路全長約523公里，大陸境內213公里，吉爾吉斯境內260公里，烏茲別克境內約50公里，擬從新疆喀什向西出境，經吉爾吉斯卡拉蘇，連接烏茲別克的安集延。

中吉烏鐵路修建完成後，新疆將新增一條對外通道，從喀什出發到伊朗首都的距離為2850公里，比喀什到蘭州的距離還短340公里；到土耳其首都的距離為5050公里，比喀什到上海的距離還短330公里；到以色列和埃及的距離約為5350公里，比喀什到廣州的距離還短630公里。

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