快訊／台鐵鳳山到九曲堂事故現場曝　男突侵侵軌道被拉回險送命

▲高雄鳳山到九曲堂的列車延誤，是一名外籍移工侵入軌道 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台鐵公告，受死傷事故影響，自09:54起鳳山站至九曲堂站間南下和北上列車以西正線單線雙向行車，列車有延誤情形，預計上午11時半恢復。經過了解整起案件是一名男性外籍移工不知道什麼原因，突然侵入軌道，旁邊的人發現之後，立刻將他給拉了回來，這名外籍勞工僅有受到輕傷，而詳細案情，鐵路警察還在釐清當中。

▲高雄鳳山到九曲堂的列車延誤，是一名外籍移工侵入軌道。（圖／記者吳奕靖翻攝）