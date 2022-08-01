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影片曝！阿兵哥闖鐵軌揮手「我要過」　下秒遭鳴笛火車撞飛慘死

記者張靖榕／綜合報導

印度邊境安全部隊（BSF）一名士兵日前休假要回家幾天，想抄捷徑直接橫越鐵軌，遇到一列火車接近時竟然想和對方拚速度，儘管火車已經鳴笛，他仍堅持要過，最後遭到列車頭猛烈撞飛在地，當場身亡，事發過程全被在不遠處停等列車經過的群眾目睹。

▲▼阿兵哥闖鐵軌揮手「我要過」，下秒遭鳴笛火車撞飛慘死。（圖／翻攝推特「@dinumis1983」）

▲阿兵哥闖鐵軌硬要與火車爭快。（圖／翻攝推特「@dinumis1983」）

綜合外電報導，據了解，該名士兵身分確認為威爾（Veer Singh），是資歷20年的邊境安全部隊成員。7月18日事發當時他休假準備到附近村莊「Khurd village」探望妹妹，途中必須經過一條鐵軌，但不知是否著急著想快點看見家人，即便已經看到一輛列車高速駛來，其他人車都靜止等待列車經過，威爾卻仍執意要與火車爭誰快。

一位民眾錄下事發經過，威爾在鐵軌上朝火車跑去，一面揮手疑似向駕駛示意降慢速度讓他先過，當火車接近時他趕緊往右邊跳去，但就在雙腳離地的同時火車撞了上來，他立刻飛出去重砸在地。

警方趕到現場後確認威爾已經死亡，並將遺體就近送往醫院，威爾再也見不到妹妹。

報導指出威爾於2001年就已加入邊境安全部隊，近日獲得數天休假，沒想到從此天人永隔，部隊也已獲知他意外身亡的消息。

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