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夏日「3行為」易一氧化碳中毒！　避免待車內狂吹冷氣20分鐘

路邊停車格,路邊停車位,停車,停車場（圖／記者張一中攝）

▲ 車輛怠速吹冷氣勿超過20分鐘。（示意圖／記者張一中攝）

實習記者徐芷儀／綜合報導

夏日也會一氧化碳中毒？民眾對一氧化碳中毒的印象通常都停留在冬季，但其實夏天也有可能會發生，只要特別注意3點，就能減少憾事發生，像是避免車輛怠速20-30分鐘，中秋烤肉注意通風等。

根據《安徽發布》整理，夏日常發生一氧化碳中毒的原因有3種。

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1. 停車關窗吹冷氣

當車輛停止行駛，引擎進入空轉狀態導致汽油燃燒不完全，這時候如果沒有開啟車窗通風，車內的空氣就會被一氧化碳替代，從而導致中毒。

本站也曾報導《車內「怠速吹冷氣」傷車又傷身　停錯地點中毒而不自知》，如果大氣環境不利於排氣管排出的廢氣擴散，像是在通風不良的室內停車場或是在戶外剛好遇到逆風狀態，那麼排氣管排出的廢氣就有機會從空調進氣口或車身縫隙鑽入車內，車內乘員往往瞬間就會失去知覺甚至致死，所以建議在車內等人時，應熄火避免遭受一氧化碳的侵害。

2. 煮飯時緊閉門窗

夏天天氣炎熱，許多家庭主婦為了保持舒適涼爽，選擇將門窗緊閉吹冷氣煮飯，但這麼做卻會導致空氣不流通，如果發現不及時，極有可能引起燃氣爆炸或一氧化碳中毒等事故。

3. 冷氣房內燒烤

在密閉環境中氧氣含量會隨著燃燒持續下降，如果在密閉空間內吃烤肉，會造成燃燒不充分而產生一氧化碳，而一氧化碳無色無味不容易發現，一旦中毒往往來不及自救，危險性很大。

▲▼ 中秋烤肉避免一氧化碳中毒。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲ 中秋烤肉要小心一氧化碳中毒。（示意圖／取自Pexels）

基隆市消防局過去也曾提醒， 一氧化碳中毒初期癥狀為頭痛、頭暈、嘔吐及腹瀉，中毒者會出現心跳加速、呼吸急促、暈厥等情形，嚴重者會發生呼吸衰竭、甚至死亡，民眾要特別注意防範，只要發生一氧化碳中毒，不論程度輕重，應迅速通風並立即撥打119叫救護車儘速送醫，以免延誤搶救時機。

消防局更加強調，一氧化碳中毒的處理原則為，將中毒者移至通風良好的地方，替中毒者寬鬆衣物，當發現中毒者呼吸困難時，應儘速施予人工呼吸並且緊快送醫。

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