大筆訂單回來了！企業豪訂5千中秋禮盒　飯店業再祭優惠搶散客

▲疫情趨緩，中秋禮盒企業訂單回流，台中長榮桂冠酒店接到企業一口氣下單5600盒。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

今年中秋節比往年都要來得早，加上疫情趨緩，中秋禮盒行情熱絡，大筆企業訂單也回流，飯店業者笑得合不攏嘴。台中星級酒店長榮桂冠喜喊「大筆訂單都回來了，有企業一次下訂5600盒！」估算銷量可比去年成功10%；林酒店的中秋禮盒同樣受青睞，成長也預計1成左右。

台中長榮指出，去年中秋節遇三級警戒狀態，企業不方便送禮，今年疫情趨緩，很多企業恢復送禮，大筆訂單都回來了，有一次訂購1200盒到一次5600盒都有，預估銷量可以比去年同期成長一成；至於零售訂單通常比較慢，會落在過節前一個月，預估8月開始，零售數字會往上跑，整體來說應會比去年同期增加1到2成左右。

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▲台中長榮今年推出7款月餅禮盒。（圖／台中長榮提供）



台中長榮桂冠酒店表示，今年總共推出7款別具特色的月餅禮盒，其中3款禮盒首次以雙層方式呈現，分別為蘊藍月光、幻藍星空及巧遇琉璃禮盒，每盒皆包含館內招牌蛋黃酥，售價1180元起。

▲星享道酒店星中秋節禮盒「玥兎」。（圖／星享道提供）



逢甲商圈的星享道酒店也有蛋黃酥禮盒，館方表示，禮盒採用醃製22天的蛋黃並用高粱酒去腥，再包入綿密飽滿的紅豆沙，定價680元，8月19日完成訂購可享早鳥優惠每盒612元。

▲林酒店中秋節推出松子蛋黃酥禮盒，預估今年可銷8800盒左右。（圖／林酒店提供）



同樣推出早鳥優惠的還有林酒店，林酒店指出，目前中秋銷售狀況比去年還熱，也有接獲大宗訂單1000盒及百盒的企業訂單，預期業績也約成長10%，共計8800盒左右。

林酒店今年推出連6年口碑熱銷的松子蛋黃酥禮盒，採用屏東萬丹紅豆熬製而成的烏豆沙，搭配智利松子及產自彰化的鹹蛋黃，即日起至8月31日止，享早鳥優惠95折，原價880元、優惠每盒836元。凡是訂購100盒(含)以上，可享有9折優惠。