　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聖文森總理「中共軍演無法阻止拜訪朋友」　蔡英文以隆重軍禮迎接

▲▼蔡英文主持「軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文主持「軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台讓對岸跳腳，並持續在台海周邊大規模軍演。不過，我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）仍在7日訪問台灣；總統蔡英文8日上午以隆重軍禮迎接。

蔡英文致詞時表示，今天她以隆重軍禮代表台灣人民向聖文森及格瑞那丁總理龔薩福及訪團貴賓表達最熱烈的歡迎。她說，龔薩福是台灣的老朋友、好朋友，「非常歡迎也高興能夠再一次跟龔薩福見面、交流」。

蔡英文表示，這是龔薩福第12次到台灣訪問，同時也是以總理身份第11次來訪，此行充分表現聖文森與台灣友好的情誼，以及對兩國邦誼的重視，特別是前幾天，龔薩福表達，中國軍演行動，不會阻止他拜訪朋友，讓台灣人民非常感動。

蔡英文表示，我國與聖文森及格瑞那丁自1981年建交以來，儘管國際局勢不斷的變化，兩國始終相互扶持，持續在各領域創造豐碩的合作成果。

蔡英文期待，透過龔薩福這次的來訪，讓總理更能了解台灣的最新狀況，雙方也能夠針對共同關切的議題，深入交換意見，進一步強化兩國的合作關係。

▼蔡英文主持「軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蔡英文主持「軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福」。（圖／記者屠惠剛攝）

►獲設計大獎的日本啤酒杯3件才699元！夏日暢飲消暑必備

ET快訊
獨／前兄弟象球員涉弊案！　5萬元交保
不滿遭尹錫悅拒見？裴洛西讚日本「友誼之行」：去南韓為看美軍
快訊／PLG衝擊交易！國王送出洪楷傑、張文平　換勇士林書緯
反骨女神「被驚喜求婚哭了」！84樓高空求愛　她激動獻吻
快訊／女警買便當被告偷竊！　承辦分局出面回應
共軍飛彈狂射，台灣該怕嗎？　專家：攻台因「1件事」有難度
快訊／盧秀燕坐輪椅現身！　傷後首次亮相
華春瑩：台北有38家山東餃子　味覺不會騙人「台灣是中國一部分
快訊／台南逆倫血案！男亂刀砍死嬸嬸　拒捕遭跳彈擊中
賣「假adidas、Nike」運動品牌龍頭怒告！　攤販認：從

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳陳時中徵時薪600元走路工　柯文哲稱「社會救濟」：有錢要發不行嗎

快訊／蔡英文軍禮迎接聖文森總理　疑天氣炎熱外交人員昏倒

綠委控中國人壽唬弄防疫險　中鋼福委會逾4萬員眷受騙

聖文森總理「中共軍演無法阻止拜訪朋友」　蔡英文以隆重軍禮迎接

陳時中疑發「歡呼領600」走路工　蔣萬安：深刻體會民進黨無限資源

亞太菁英民調：蔣萬安支持度破3成居冠　陳時中29%緊咬

陳時中內湖4策略！柯文哲酸「地圖上畫線」　喊話要高公局出來面對

快訊／BA.5擴散　政院防疫會議：防疫措施有必要維持

國史館稱「中華民國由北京政府繼承」　蔣萬安：荒謬！不能接受　

台年輕人喊「兩岸開打奮死一戰」　他感嘆：又不願意當兵

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

鋼鐵直男？妻給尪暗示　他全無情回答：然後咧

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

傳陳時中徵時薪600元走路工　柯文哲稱「社會救濟」：有錢要發不行嗎

快訊／蔡英文軍禮迎接聖文森總理　疑天氣炎熱外交人員昏倒

綠委控中國人壽唬弄防疫險　中鋼福委會逾4萬員眷受騙

聖文森總理「中共軍演無法阻止拜訪朋友」　蔡英文以隆重軍禮迎接

陳時中疑發「歡呼領600」走路工　蔣萬安：深刻體會民進黨無限資源

亞太菁英民調：蔣萬安支持度破3成居冠　陳時中29%緊咬

陳時中內湖4策略！柯文哲酸「地圖上畫線」　喊話要高公局出來面對

快訊／BA.5擴散　政院防疫會議：防疫措施有必要維持

國史館稱「中華民國由北京政府繼承」　蔣萬安：荒謬！不能接受　

台年輕人喊「兩岸開打奮死一戰」　他感嘆：又不願意當兵

德信證券董座虧空1.1億　「獨身貴族二代」協助假賣股套現

48歲貝嫂「辣媽度假風」成亮點！　迷你裙放送筆直美腿超吸精

傳陳時中徵時薪600元走路工　柯文哲稱「社會救濟」：有錢要發不行嗎

收柬埔寨面試邀約「包吃包住免學歷」月薪53K！他細看揪5疑點喊怪

紐約時報：中國大肆軍演後　談判奪台「希望更渺茫」

青年齊聚「搖擺一夏」　 瞭解反賄「How」To Do

豪弟轉戰國王！林書緯離開7年3冠勇士　蔡承儒：因個人生涯規劃

獨／前兄弟象內野手涉政府採購弊案　檢調密秘約談後獲交保

兄弟球星詹子賢大讚U12小將為「台灣驕傲」　自稱U28叔叔

他「神問1句話」酸爆柬埔寨上當者！　釣出炎亞綸現身笑噴：太嗆了啦

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

政治熱門新聞

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

國史館貼文：中華民國已由北京政府繼承

陸委會再次譴責陸軍演：停止不理性

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

苦苓10問蔡英文：不要到處跑行程裝沒事

發走路工時薪600？　陳時中競辦駁斥：已有近千名志工

20萬想收台人自製「解放軍地圖」　他曝對話喊：尊嚴不是錢能收買

快訊／中共1架無人機闖金門！　國軍「射擊信號彈」警示

藍營前外交官酸雷根號「倉促逃離」：大陸一宣布軍演就跑了

挺過論文、球場雙爭議？　林智堅好感度「由黑翻紅」反超張善政3%

內湖交通有解？陳時中出6招、蔣萬安提4解　她酸：陳在xyz蔣還在abc

陸發動14億人共建台灣實景地圖

陸媒稱共艦離花蓮僅11.78公里　海軍斥假消息：全程監控、絕對沒有！

更多熱門

相關新聞

不滿遭尹錫悅拒見？裴洛西讚日本「友誼」

不滿遭尹錫悅拒見？裴洛西讚日本「友誼」

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於5日在日本東京召開記者會，總結此次亞洲出訪行程，她不僅談到與新加坡、馬來西亞、台灣、日本的元首交流，甚至還稱與日相岸田文雄的會談是基於「友誼」的對話；不過至於為何到訪南韓，她則表示是為了探訪駐韓美軍，如此明顯差異似乎突顯遭南韓總統尹錫悅拒見的不滿。

中共軍事任務　交通部曝影響

中共軍事任務　交通部曝影響

苦苓10問蔡英文：不要到處跑行程裝沒事

苦苓10問蔡英文：不要到處跑行程裝沒事

中共軍演　交通部監控第7區動態

中共軍演　交通部監控第7區動態

陸學者：北京藉軍演展示「武統準備」

陸學者：北京藉軍演展示「武統準備」

關鍵字：

蔡英文總統府中共

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

冷氣只吹晚上！他收天價「電費帳單」嚇壞

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

更多

最夯影音

更多
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡
王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面