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快訊／蔡英文軍禮迎接聖文森總理　疑天氣炎熱外交人員昏倒

▲▼蔡英文主持「軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福」現場女憲兵暈倒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文主持「軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福」現場女性外交人員暈倒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日上午於總統府前廣場以隆重軍禮迎接我國友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）；不過，由於天氣炎熱，禮賓人員又得穿著西裝，經查一名外交部人員當場昏倒，緊急帶至陰涼處休息。

事實上，過去在總統府前廣場，不論是軍禮、雙十國慶、抗議活動等場合，多有維安人員、軍人或禮賓人員，疑似因為天氣過於炎熱導致當場昏倒的情形；8日上午，蔡英文依照慣例以軍禮迎接友邦總理來訪，期間一名身穿黑色西裝的外交部人員當場昏倒，在一旁同仁協助下，趕緊移往室內陰涼處休息。

▼蔡英文主持「軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福」現場女外交人員暈倒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蔡英文主持「軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福」現場女憲兵暈倒。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文在軍禮致詞時表示，今天她以隆重軍禮代表台灣人民向聖文森及格瑞那丁總理龔薩福及訪團貴賓表達最熱烈的歡迎。她說，龔薩福是台灣的老朋友、好朋友，「非常歡迎也高興能夠再一次跟龔薩福見面、交流」。

蔡英文表示，這是龔薩福第12次到台灣訪問，同時也是以總理身份第11次來訪，此行充分表現聖文森與台灣友好的情誼，以及對兩國邦誼的重視，特別是前幾天，龔薩福表達，中國軍演行動，不會阻止他拜訪朋友，讓台灣人民非常感動。

蔡英文表示，我國與聖文森及格瑞那丁自1981年建交以來，儘管國際局勢不斷的變化，兩國始終相互扶持，持續在各領域創造豐碩的合作成果。

蔡英文期待，透過龔薩福這次的來訪，讓總理更能了解台灣的最新狀況，雙方也能夠針對共同關切的議題，深入交換意見，進一步強化兩國的合作關係。

▼蔡英文主持「軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福」現場女外交人員暈倒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蔡英文主持「軍禮歡迎聖文森及格瑞那丁總理龔薩福」現場女憲兵暈倒。（圖／記者屠惠剛攝）

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