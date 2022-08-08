囂張！竊彰檢新大樓工地電纜線　確診男交保後在南投繼續偷

▲彰化地檢署新建工地電纜線被偷。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

囂張！彰化地檢署目前正在員林大道進行新建大樓施工電纜線遭竊，檢警循線追查發現是該工地王姓臨時工(33歲)所為，被逮後確診，遭檢方聲押，地院裁定1萬元交保，法官要員警到王男南投家中幫嫌犯拿保釋金，順利交保後，又夥同黃男(2歲)等人繼續偷，被南投警方逮捕，今再被彰檢依竊盜罪嫌起訴。

王嫌兄弟與黃男趁著深夜闖入地檢署新建大樓工地，偷走約60公尺的電纜線，檢警6月21日到草屯拘捕主嫌王男，警詢後依竊盜罪移送，遭檢方聲押，但法院裁定他1萬元交保，不過當時王男說他身上沒錢，依法必須由家屬辦理交保，但沒想到法官卻要求員警到南投草屯幫王男取保釋金協助完成交保。



彰化地方法院發言人黃齡玉庭長表示，法官審酌王嫌對案情如實交代也坦承犯行，過去雖有前科但2020年服刑完畢就未再犯案，考量其確診基於防疫才會將王嫌交保，但王嫌家人也都確診，基於便民才會在徵詢警方同意下，到南投拿保釋金。

彰檢當時對於王男被交保提出抗告，台中高分院發回更裁，法院再傳訊王嫌要開羈押庭，但王嫌傳訊不到，法院將拘提王嫌時，交保的王男沒有學乖，隔沒幾天又重操舊業還在南投犯案， 7月底被南投警方逮到王嫌等3名共犯，彰檢今依竊盜罪嫌起訴。