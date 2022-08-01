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獨／康建血案活口一度清醒！疑想起轟頭恐怖瞬間　2關鍵再插管

▲▼康建科技命案，賴敏男送醫時摸頭。（圖／民眾提供）

▲南投草屯康建生技命案，賴敏男頭部遭開七，至今人仍未清醒。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

南投草屯康建生技上月發生4死1傷慘案，兇嫌李鴻淵持槍以行刑式方式擊斃康建4名幹部，另董事長賴敏男頭部重創送台中榮總加護病房救治，至今已超過2個星期。據悉，院方在第一周曾經試著拔管，但賴敏男稍微清醒時不知道自己身在何處，思緒混亂，人也躁動不已，院方又二度插管。

賴敏男的女兒，也是康建生計總會計賴彥予也命喪李鴻淵槍下，其家屬上周六在新竹為其舉辦追思彌撒，賴敏男的兒子也從國外趕回參加送妹妹最後一程。

▲▼康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男。（圖／民眾提供）

▲消息人士透露，賴敏男可能至今都還不知道女兒賴彥予已經命喪槍下。（圖／資料照片）

消息人士透露，當初案發時，賴敏男聽到異聲衝回辦公室時，賴彥予已經倒在自己辦公室裡，賴敏男可能不知道女兒早已喪命。而賴敏男受到槍傷後，被緊急轉送台中榮總醫院急救，現人還在加護病房插管治療，只是賴敏男昏迷中偶有焦慮、恐懼反應，疑似是想到事發當時景象。

消息人士指出，院方曾經嘗試降低鎮定劑藥量，慢慢讓賴敏男甦醒，但賴敏男稍微清醒就躁動不安，想要拔掉身上的管線，也不知道自己身在何處，院方只好再幫賴敏男插管，防止腦壓上升。

凶殺案發生在7月14日下午，兇嫌李鴻淵先是在農場資材室，以手銬將公司創辦人賴敏男的胞弟賴鋕卿，與園藝課長劉慶杉2人反手銬住，將其槍殺，隨後再等到下班時間闖入公司，接連將賴敏男、賴敏男女兒賴彥予、及女會計主任張嘉綺「行刑式槍決」，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢嚴重，目前仍在醫院觀察，人尚未清醒。

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