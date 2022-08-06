求幫載嬰兒推車遭拒　男五字經飆罵「警察怎麼考的」下場慘曝

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

南投一名陳姓男子今年4月凌晨在某KTV歡唱結束，正打算回家時，發現所攜帶的嬰兒推車載不下，轉而向一旁執勤的員警「要求幫載」被員警拒絕。不料，陳男竟惱羞成怒，怒對員警飆罵五字經，還痛罵員警「X你X，你警察怎麼考的」，遭南投地院依侮辱公務員罪，判處拘役20日，得易科罰金。

▲南投一名陳姓男子要員警幫忙載嬰兒推車遭拒，竟對員警怒飆五字經。（圖／民眾提供）



起訴書指出，陳姓男子今年4月4日前往南投某KTV歡唱直至凌晨，當陳男欲結束行程返家時，卻發現所攜帶的嬰兒推車無法裝上車，又剛好看到一旁正在值勤的員警，竟直接上前要求員警幫忙載送嬰兒推車。

值勤的張姓員警拒絕陳男要求，未料陳男竟直接情緒失控，隔著警車車窗朝張姓員警叫囂怒罵，員警也不甘示弱地表示，「你們自己的東西本來就要自己載」，但陳男竟直接惱羞成怒，怒對員警飆罵五字經、「叫你們分局長過來，X你X警察這樣做」、「X你X，你警察怎麼考的」等語。

▲▼南投一名陳姓男子要員警幫忙載嬰兒推車遭拒，竟對員警怒飆五字經。（圖／民眾提供）



但陳男的行為也全都被員警的密錄器錄下，事後警方也將陳男移送，陳男坦承犯行，遭檢察官起訴。

南投地院審理後，認為陳男僅因不滿員警未依其請求給予協助，就以不堪字眼辱罵執勤員警，漠視公權力，不過衡量其犯後坦承犯行與其智識與經濟能力等條件來看，依侮辱公務員罪，判處陳男拘役20日，得易科罰金。