海灌6瓶啤酒騎車上路撞死人「酒測值破表」　史瓦帝尼男大生判5年

▲明道大學史瓦濟蘭學生酒後騎車撞死人。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）



記者唐詠絮／彰化報導

明道大學1名來自史瓦帝尼關姓學生，未領有普通重型機車駕照，去年5月間酒後騎車撞死鄭姓騎士，當時測得血液中酒精濃度高達299.2mg/d，被檢方依公共危險罪嫌起訴，由於至今未與鄭男家屬和解並取得諒解，彰化地院審結，依駕駛動力交通工具，血液中酒精濃度達0.05%以上，因而致人於死，判處5年有期徒刑。

回顧案發當時，關男2021年5月22日中午12時許，先在明道大學第二校區明誠宿舍內喝酒，晚上7時-9時許又在埤頭鄉斗苑東路住處內喝了6瓶海尼根啤酒。

當天晚上10時許，關男因要返回宿舍拿背包，騎著普通重型機車，沿農場路由北往南方向行駛，行經聯絡道附近時，偏左撞到鄭姓騎士，致鄭男當場人車倒地昏迷送醫，因左前額顱骨骨折、左肋骨多發性骨折等傷害而致神經性休克死亡，關男亦因車禍失去意識，送醫後測得其血液中酒精濃度為299.2mg/dL(酒測值為1.496 mg/dL)。

彰化地院法官審酌關男未領有駕駛執照，於酒後騎乘機車上路，疏於注意行車安全，過失肇事致使被害人死亡，所為實不足取，並衡以犯後坦承犯行，與被害人家屬尚未達成和解並取得被害人家屬諒解，暨其智識程度為大學在學中、素行、生活狀況、過失情節為肇事原因等一切情狀，量處如5年有期徒刑，以示懲儆。