俄媒驚曝：北韓派10萬「志願者」大軍！　助俄攻擊烏克蘭

▲金正恩與普丁在外交上關係良好,北韓也因承認頓內茨克與盧甘斯克的獨立地位而與烏克蘭斷交。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

北韓(朝鮮)領導人金正恩與俄羅斯總統普丁關係良好,在俄國承認頓巴斯2地區從烏克蘭獨立之後,北韓也跟著宣布承認其獨立地位。近日,俄羅斯官方電視台製播的節目中提到,北韓已向俄方提供10萬「志願者」軍隊,支援俄軍攻擊烏克蘭。

根據《紐約郵報》報導,俄羅斯軍事專家科羅琴科(Igor Korotchenko)近日於官媒「俄羅斯第一頻道」電視節目受訪表示,「有報告稱,10萬名北韓志願軍已經準備好前往當地,並加入作戰。」他還大讚,北韓在「反砲戰射擊方面」具有豐富經驗。不過報導稱,北韓是獨裁國家,所為「志願者」的定義恐怕未被納入考慮。

▲俄國官媒節目指出,北韓將派遣10萬志願軍至烏克蘭援助俄軍。(圖/翻攝自推特)

科羅琴科認為,俄軍應該歡迎北韓軍隊和他們反砲戰射擊的能力,「如果北韓表態,願意履行打擊烏克蘭法西斯主義的國際義務,我們應該讓他們加入。」此前,在美國決定向烏克蘭援助12套海馬斯(HIMARS)火箭系統之後,這種遠程、高精準度的多管火箭為烏軍帶來優勢,也為俄烏戰爭帶來巨大影響,俄軍更迫切需要有效的反擊戰。

Today on Russian state TV, military pundit Igor Korotchenko is saying how great it would be for "North Korean volunteers" to come to Donbas, not only to help rebuild cities destroyed in the war, but also to fight alongside Russia pic.twitter.com/oMO94YMcWO