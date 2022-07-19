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俄羅斯大使：北韓人「勤奮又耐操」　可能被派去重建頓巴斯

▲▼北韓官媒仍持續扇動人民反南韓的高亢情緒。（圖／路透社）

▲俄羅斯駐平壤大使稱，北韓勞工可能會被派往烏東被俄佔領區，協助重建頓巴斯地區。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯駐平壤大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）表示，北韓可能向烏克蘭東部頓巴斯地區2個親俄「人民共和國」派遣勞工，協助重建在俄烏戰爭中被毀的基礎設施。他補充，「能力好又勤奮的北韓建築工人，有辦法在最困難的環境下工作。」

英國《衛報》引述南韓新聞網站「NK News」報導，俄國大使馬歇各羅表示，北韓勞工可以幫助烏東頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）兩個自稱的人民共和國，重建毀於戰火的當地城市。他指出，儘管有聯合國的制裁，北韓與烏克蘭頓巴斯地區「共和國」之間仍有很多「潛在的機會」能進行經濟合作。

▲▼北韓國家領導人金正恩30日接見和勉勵上山下鄉的年輕人，並與他們合影，最新暴瘦照曝光。（圖／路透）

▲北韓國家領導人金正恩接見和勉勵上山下鄉勞動的年輕人，並與他們合影。（圖／路透）

馬歇各羅接受俄羅斯《消息報》（Izvestia）訪問時大讚，「能力好又勤奮的北韓建築工人，有辦法在最困難的環境下工作，能夠幫助我們修復社會、公共與工業設施。」報導稱，北韓慣例上會外派國民至海外工作，賺取急需的外匯，因受到聯合國制裁，這些勞工本應該在2019年底前被遣返，但據報吿，在最後期限過後，有大量北韓勞工仍待在俄羅斯、中國、寮國與越南工作。

此外，聯合國2017年底頒布一項制裁禁令，禁止北韓取得工業機械、電子設備與其他裝置。但馬歇各羅受訪時卻暗示，北韓在蘇聯時期建造的工廠與發電廠可以使用在頓巴斯地區建造的設備。他更承認，聯合國制裁可能會挫敗頓巴斯與北韓之間建立貿易聯繫的努力，但「經濟上的聯繫絕對合理」。

▲▼北韓勞工、建築工人。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓平壤松新和松花地區萬戶住宅建設工地的一名建築工人。（圖／達志影像／美聯社）

幾天前，北韓繼俄羅斯與敘利亞之後，成為全球第3個宣布承認烏東分離主義地區頓涅茨克、盧甘斯克主權獨立的國家。而後，烏克蘭隨即宣布與北韓斷交。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，此事表明，莫斯科除了那些「在經濟與政治上依賴它」的國家之外，並沒有其他盟友。

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