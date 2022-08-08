吃廚師煮的菜慘了！親俄傀儡首長疑遭下毒　急飛莫斯科

▲不到一個月前，薩爾多才躲過一場炸彈暗殺行動。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭開打超過165天。俄羅斯佔領的烏克蘭南部赫爾松傀儡首長薩爾多（Vladimir Saldo）一個月內遭遇第2次暗殺，疑似在家中遭廚師下毒，思緒開始變得模糊、指尖失去知覺，在昏迷狀態下緊急送回莫斯科。

太陽報報導，依據俄國反對派媒體取得的內幕消息，薩爾多當時把一名廚師帶到家中，為他的克里姆林宮親信下廚。但就在他吃下廚師準備的食物後，身體逐漸不適，思緒變得模糊、指尖失去知覺。薩爾多隨後被緊急送往克里米亞辛菲洛普（Simferopol）的醫院，進入藥物引導昏迷狀態，接著飛往莫斯科，現階段仰賴呼吸裝置維生。

然而當地官員否認薩爾多被下毒，醫師仍在等待毒物報告。薩爾多副手斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）認為，這只是疲勞所致，連續5個月不間斷生活在子彈的威脅之下，「（薩爾多）只是單純太累」。

報導指出，這是最新一次針對薩爾多的暗殺行動。俄羅斯在赫爾松的傀儡官員宣稱，不到一個月前，才阻止一場暗殺薩爾多的炸彈行動，當時有枚炸彈被裝在等待薩爾多開車通過的路上，最後提早發現並及時拆除。

其實薩爾多曾於2002年至2012年擔任赫爾松市長，還稱赫爾松屬於烏克蘭，但在俄羅斯總統普丁展開軍事行動後不到一個月，就變換立場支持普丁，被任命為城市負責人。今年2月，俄羅斯部隊襲擊赫爾松市，成為莫斯科佔領的第一個烏克蘭地區。