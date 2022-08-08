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北韓連9天確診+0！國會罕見宣布開會　估「這時間點」要終結疫情

▲▼金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓（朝鮮）宣布近期將接連召開2個大型國家會議。圖為北韓國家領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓官媒「朝鮮中央通訊社」8日表示，自6日下午6時起的24小時內，北韓全境未通報任何因感染新冠肺炎的發燒病例，迄今連續9天達成「零確診」，估計8月上旬將開會宣布終結疫情。同時9月也將召開最高人民會議，討論農村與組織問題。路透，北韓國會罕見開會，通常是為了批准黨中央決策的橡皮圖章會議。

北韓上周就曾宣布，所有新冠發燒患者都已經康復。官媒「朝中社」8日更指出，截至7日下午6時，北韓全境單日未出現任何發燒病例。依官方說法，北韓自7月底以來，已連續9天病例「清零」。與此同時，官媒也宣布，北韓勞動黨中央委員會與內閣將於8月上旬召開「全國緊急防疫總結會議」，決定今後新的防疫政策方向。

觀察人士估計，北韓預告的「防疫總結會議」可能是要宣布新冠疫情已完全終結，宣揚過去防疫成功，放寬封鎖限制以穩定民心，並且針對猴痘等其他傳染病提出新的防疫政策。

▲▼北韓領導人金正恩。（圖／路透）

▲金正恩政府針對新冠疫情採取嚴格隔離、封鎖政策，導致經濟狀況更加疲弱，據傳已造成民心動搖。（圖／路透）

同日，北韓官媒稱，最高人民會議常任委員會通知代議士，最高人民會議第14屆第7次會議將於9月7日在平壤召開，將討論採納「農村發展法」、「園林綠化法」與組織問題。此前，常任委員會才剛開會通過醫藥品法、手續秩序違反行爲防止法、自衛警備法，以及修訂宇宙開發法。

綜合路透、法新社報導，北韓的國會（立法機構）很少召開最高人民會議，每年頂多只開1、2次會，通常會議一開就是一整天，目的是為了批准預算或勞動黨做出的決定，且代議士以勞動黨成員占絕大多數，形同橡皮圖章（Rubber stamp）機構。上一次的最高人民會議舉辦於今年2月，當時領導人金正恩並未出席。

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