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ET專訪／被緊咬防疫　陳時中冷回黃珊珊：講東講西最後都迴力鏢啦

 

◎採訪：陳家祥、呂晏慈、陶本和

◎攝影：陳家豪、黃國霖、林敬旻

文／呂晏慈

民進黨台北市長參選人陳時中卸下衛福部長職務，全心投入首都選戰，但「防疫成績」持續成為對手猛轟焦點。對此，陳時中接受《ETtoday東森新媒體》獨家專訪表示，中央、地方在防疫上是一條船，「沒有說我做得很爛，她（黃珊珊）就做得很好這樣的事情」，台北市府是第一線的執行者，當然有其責任；至於被攻擊是否覺得委屈？陳直指，「這出去最後都是，就回力鏢啦。」

台北市副市長黃珊珊近期猛轟防疫成績，批評陳時中任中央流行疫情指揮官時，無論是口罩、疫苗、快篩，沒有提供足量供應，暗酸陳「有些人對於自己份內的責任草草了事跑去選舉」，防疫長達2年多，這些事沒有那麼容易被遺忘。

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中直言，黃珊珊猛轟防疫，最後可能變成「迴力鏢」。（圖／記者林敬旻攝）

對於去年台北市成為疫情重災區，陳時中表示，疫情一定有帶來傷害，可是他有信心，已經盡力把防疫做好，儘管沒有辦法每件事都做到很完全，但基本上對於局勢的判斷、政策的走向，「我們都盡力了」。他也說，「每一個政策都有喜歡、也有不喜歡，那選舉也是一個很清楚的，市民高懸明鏡，做得好不好我們自有公斷。」

至於黃珊珊猛轟防疫成績，陳時中直言，中央和地方在防疫上是一條船的，「沒有說我做得很爛，她（黃珊珊）就做得很好這樣的事情」，「他們都忘記了，他們是第一線的執行者，當然是有責任在的」，只是自己在當指揮官的時候，不太喜歡講這個事情，都是概括承受。

陳時中說，他知道要合作才會成功，但是自從卸下指揮官職務後，對手一直「講東講西」，這樣其實沒有很好。他強調，他們彼此都是為了防疫，只是自己在中央、黃珊珊在地方，大家各司其職。

陳時中更細數，去年疫情嚴峻期間，中央直接調度集中檢疫所讓台北市、新北市做使用，並協助與其他縣市政府溝通，讓病人可以往南送，讓各縣市和集中檢疫所願意共赴國難、承擔雙北所需，而雙北當時要建立加強型版的防疫旅館，一間要多少錢、後勤怎麼弄、醫護人員怎麼調、醫院怎麼去協作，都是由中央協調，或如遇到後勤有問題時，他也在第一時間拜託國防部，由國軍直接協助。

陳時中舉例，當時決定疫苗分配時，中央決定增加10%給台北，「我們要承受其他地方的壓力多大？這些東西都是擺在眼前。」

陳時中說，當時基本的心態是大家要合作，沒有誰比誰還要厲害，中央、地方都是盡心盡力，當時行政院長蘇貞昌也特別請秘書長李孟諺每個縣市一通電話、一通電話去打，詢問是否有什麼需要，交代給指揮中心的也是全力配合，大家一起努力、一起承擔。

至於不斷被攻擊防疫話題，是否會覺得委屈？還是覺得莫名其妙？陳時中坦言，「這出去最後都是，就回力鏢啦。」

▲台北市長參選人陳時中出席拍照見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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