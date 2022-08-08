陳時中發走路工時薪600？　徐巧芯今公佈錄音檔：不只一人報名

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中被指為了造勢活動徵人，時薪600元，引來「聘請走路工」的質疑。儘管競選總部發言人莊瑞雄表示傳言並非為真，國民黨台北市議員徐巧芯仍爆料稱握有錄音檔，並預告8日將公佈。

台北科技大學學生社團中，近日出現一則徵人訊息，時間為13日，場合為陳時中後援會大直典華會館的造勢，預計2小時。對此，莊瑞雄7日強調，團隊經過查證此位假訊息，該則貼文並非後援會幹部所發佈，也提到陳時中自從被民進黨提名後，每場行程都非常多人，沒有動員這回事，不過並喊話報案或提告。

徐巧芯參加《新聞大白話》錄影時則質疑，後援會不能委託其他人買走路工嗎？認為莊瑞雄的回應非常閃爍，「實際上這個600塊是確實存在的！」

徐巧芯說，有名女性之前已經打電話問過是不是參加造勢就有錢拿，對方回答說對，而且還透露場次只剩1場，這就代表之前很多場都辦完了，可能不只這場才有600元可賺。現在因為貼文曝光，發文的人才說是要請人幫忙搬重物，那既然如此，接到該女性電話時為什麼沒有確認一下她的身體條件、狀況以及意願？也沒有提到這件事？還爆料報名成功的不只一人。