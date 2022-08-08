ET專訪／柯文哲執政8年「成功失敗皆寶貴經驗」　陳時中：未來會請教他

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ET專訪／柯文哲執政8年「成功失敗都是寶貴經驗」　陳時中：未來會請教他

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）

◎採訪：陳家祥、呂晏慈、陶本和
◎攝影：陳家豪、黃國霖、林敬旻

文／陳家祥

民進黨台北市長參選人陳時中宣布參選後，充分發揮「在野黨」角色，屢屢點出柯文哲市政的遺缺之處，掀起不少話題。而從過去的支持到如今的失望，陳時中在接受《ETtoday東森新媒體》獨家專訪時說，未來若上任後，當然還是會向柯文哲請教，因為不管是成功、失敗，柯文哲執政8年都是很可貴的經驗，相信也能藉著溝通，少走很多冤枉路。

「我當然還是會跟他請教，畢竟他還是有8年的實際經驗！」談及現任市長柯文哲，陳時中說，不管是成功、失敗，柯文哲執政8年都是很可貴的經驗，「所以我還是會持續，如果他願意的話，也會拜託他來跟他請教」

另外，陳時中也說，柯文哲在2014年推出的「柯P新政」，當時是集結很多人的腦力做出來的，「不只是可看度，也有相當的執行價值」，那裡面的政策8年來有一些延宕，願意把以前提出來的好的想法，運用比較好的執行力，把它執行出來。

「我印象最深刻就是都更。」陳時中說，當初柯文哲前4年做了一些，譬如社會住宅，前4年1.9萬戶都做，「後面3萬為什麼要停下來？顧慮跟想法到底是什麼？這些東西只有實際在執行者最能夠了解」。

談及都更，陳時中也提到近期啟動都更的延壽國宅，讓他深感「稍微晚了一點」， 他透露，8年前因為都更的政見支持柯文哲，還提出「找出問題、政府領導大家做」，那時候的柯市長確實給人感覺到希望，「可是那些希望，好像這幾年磨滅了不少」。

陳時中強調，柯文哲實際執政過，是很寶貴的經驗，「如果是有確實不可行的地方，就不用再重蹈覆轍浪費時間，無論怎麼樣，都是為了台北更好、台灣更好的情況來努力」。

至於未來的領導風格，陳時中說，整個台北市政府來講，他還是會秉持一個合作才會成功，跟各個局處首長保持一個尊重，大家合作，希望把事情做好。

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

 

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