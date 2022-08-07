阿翰廣告片下架　網狂洗越裔總會長FB！她驚覺：我正目睹霸凌

▲阿翰自創角色「阮月嬌」吸粉無數。（圖／翻攝自YouTube／阿翰PO影片）

網搜小組／鄺郁庭報導

因為台灣越裔總會連署抗議，YouTuber阿翰以自創角色新住民「阮月嬌」出演的廣告片遭火速下架，想不到會長陳凰鳳卻遭網友出征。對此，粉絲專頁「時尚編輯的真心話」發出長文，說她看了許多網友的言論，才驚覺台灣人在種族議題方面的觀念偏差至極，而且還不願意思考，「我正目睹，某部分沒有同理心、拒絕提升自我觀念的人，在霸凌一個只是為自己和自己族群勇於發聲的人。

本站6日報導《阿翰「阮月嬌」拍中元節廣告！越裔總會怒：像美工刀劃過我們的心》，YouTuber阿翰以百變模仿功力走紅，自創角色新住民「阮月嬌」相當有人氣，還吸引賣場邀約拍攝中元節廣告。事後，在台灣越裔總會總會長陳凰鳳提出連署書抗議，廣告雖火速下架，會長卻遭到網友出征。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，粉絲專頁「時尚編輯的真心話」發出長文，「不知道大家有多久沒有看過霸凌現場？麻煩現在可以去陳凰鳳老師的粉專看。​」說她因為這則廣告的關係，才驚覺許多網友的言論充分顯示台灣人在種族議題方面的觀念偏差至極，「看著陳老師一個人，被那些惡毒、喪心病狂的文字攻擊，真的非常不忍心。」

「時尚編輯的真心話」直呼，這已經無關政治正不正確，「而是我正目睹，某部分沒有同理心、拒絕提升自我觀念的人，在霸凌一個只是為自己和自己族群勇於發聲的人。」​

▲阿翰5年前就自創角色「阮月嬌」。（圖／翻攝自YouTube／阿翰PO影片）

粉專指出，自己也曾看過知名精品品牌因觸犯種族議題，被消費者抵制、抗議，「2019年開始，CHANEL、PRADA、GUCCI等品牌，都陸續成立多元文化部門或相關內部組織，而且還特別聘請在這方面有相當經驗的專家，避免任何因為不理解而產生傷害到任何族群的事件再度發生。」

「時尚編輯的真心話」表示，她一直以來都有在看阿翰的影片，知道阮月嬌是一個出現很久的越南新住民角色，在阿翰的頻道中有一系列關於她的影片，「他的受眾們長久看下來，絕對可以清楚從他的劇情、角色人設中，感受到阮月嬌的討喜魅力」，至少透過這樣的系列影片，粉絲知道他的動機不是歧視或嘲笑。​

接著，重點就來了，「但是廣告就不一樣了，廣告不是YT上的影片合集，而是播放給所有人看的，而且就是『一支』影片，跟阿翰自己YT上的『系列影片』傳遞出的內容和效果完全不同，受眾也不同，那就很有可能產生問題了。​」粉專點出，阿翰的模仿因為「像得很神奇所以好笑」，但若沒有看過「系列影片」的豐富資訊整合，單單只看過「一支」廣告，是否會因此加深刻板印象就不好說了。

她也說，「在這次事件裡，我看到最不負責任的一種說法就是『心中有歧視、心中自卑，所以看什麼都是歧視』。」因為在她眼裡，很多台灣人對東南亞新住民、移工的態度，跟對歐美日韓人士比起來，其實不是平等的，「在這樣的環境裡，東南亞新住民會對這樣的廣告有疑慮、會不舒服，這不是很正常、可以理解的嗎？」

所以當她看到，有網友要求陳凰鳳老師聲明的用詞「和緩一點、不可以這麼生氣」時，她其實「超級問號」，「長年活在相對不平等的眼光中，還要溫良恭儉讓？​去看看陳老師臉書那些留言，多少人是用上對下的語氣在講話？真的很噁心！」

粉專也提到先前因「九天玄女」惹出爭議的算命師角色，「即便我個人不認為阿翰有歧視之心，但對於眾多網友不願意去理解提出疑慮者的觀點，只一味地用『我覺得很好笑、很可愛』，來作為放諸四海皆準、每個人都要跟你一樣這麼想的法則，並且行使文字攻擊，這種風氣讓人看了非常難過。​」最後她認為台灣要「勇敢自信、世界同行」，所以每個人都必須在種族議題做一點功課，「總之願意討論，才有進步的可能吧？」也希望廠商出面說明，別讓阿翰、陳老師背鍋。