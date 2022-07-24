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社會 社會焦點 保障人權

醫美減脂廣告標榜安全舒適　醫療器材「副作用一堆」開罰5萬

▲▼這些「超毒減肥語錄」讓人瞬間沒食慾 。（圖／Unsplash）

▲桃園一家醫美診所標榜其減脂療程「安全舒適」，但被衛生局查獲其所使用的醫療器材有諸多禁忌與副作用，因而對其開罰5萬元。（圖／示意圖，與本案無關／Unsplash）

記者林冠吟／綜合報導

桃園一家醫美診所2019年時在網站上刊登「隔空減脂」、「腰腹曲線Get，讓脂肪知難而退」，並標榜療程「安全舒適」、「非侵入」等標語，不過桃園衛生局卻發現該醫美診所所標榜使用的醫療器材中有諸多禁忌，嚴禁在眼睛、睪丸等地方使用外，否則可能不孕，同時也有一定副作用與不良事件，嚴重將可能導致受傷死亡，認為醫美診所廣告誇大不實，對其裁罰5萬元。不過醫美診所的陳姓負責人不服，上訴至高等行政法院後，仍被判定敗訴。

判決書指出，陳姓醫生為某醫美診所的負責人，2019年時其所屬的醫美社群網站被衛生局查獲刊登，「隔空減脂」、「腰腹曲線Get，讓脂肪知難而退」、「安全舒適」、「非侵入」等標語廣告，被衛生局認定為誇大醫療效能之宣傳，因此依規定對醫美診所開出一張5萬元的罰鍰。不過陳姓醫師不服，提訴願未果後，再怒提行政訴訟。

一審，桃園地院審理後發現，陳姓醫師宣傳的療程中所使用的醫療器材在使用上其實有諸多禁忌，且嚴禁在眼睛、睪丸等處使用，並可能有副作用與不良事件，如植入人體裝置含有導線縱未開啟，仍會造成嚴重受傷或死亡、皮膚、皮下組織及肌肉組織的水腫……現有病理之惡化，如腫瘤、結核病或發炎等情形，顯見該醫療器材確實對於人體有危險性。

法官指出，醫美診所的廣告中強調「隔空減脂」已能使民眾產生誤解，為誇大不實的詞句，且廣告中強調「非侵入性」等，實際上為透過高頻電磁場對治療部位加熱，以達到破壞皮下脂肪細胞的目的。不過該療程卻也有可能過熱，導致燙傷起水泡等情形，並非完全「非侵入性」，容易誤導患者相信未與器材接觸及安全無虞，反而忽視過程中的危險，認定醫美診所廣告確實違反醫療法，判醫師敗訴。但醫師不服，上訴二審。

台北高等行政法院審理後指出，醫師所使用的醫療器材仿單中已詳列諸多禁忌與可能副作用與不良事件，且曾有過病患未如實告知治療部位有重大手術，且未如期回診，因而造成嚴重深度燙傷，最終必須切除壞死組織、因溫度增高導致暫時性的不孕症或睪丸永久損壞，甚至是胎兒畸形，或是導致現有病理惡化等情形。

法官認為，從上述可見，醫美診所在進行廣告時，應該相關醫療風險吃訓也完整揭露，不過醫美診所在廣告中卻一再強調「安全舒適」，足以使一般民眾誤信廣告中的醫療行為無風險，醫美診所違規屬實，判醫師敗訴。全案確定。

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