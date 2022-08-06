阿翰「阮月嬌」拍中元節廣告！越裔總會怒：像美工刀劃過我們的心

▲網紅「阿翰」以模仿及自創角色聞名。（圖／翻攝自Facebook／阿翰PO影片）

記者閔文昱／綜合報導

網路YouTuber阿翰以百變模仿功力走紅，創作出眾多角色，例如可柔學姐、凜月、房東阿姨等，每次PO出新影片都會引起粉絲高度關注，趣味的內容也帶來許多歡笑。不過，近日他以「阮月嬌」角色為賣場拍攝中元節廣告，卻遭台灣越裔總會連署抗議，導致廣告被火速下架，引發熱議。

事實上阿翰拍片以來曾經自創過許多角色，每個角色都相當有個人特色，累積不少死忠粉絲，近日他一人分飾三角，以新住民阮月嬌、算命阿姨廖麗芳以及少女羞羞草為賣場拍攝中元節廣告，不料，其中阮月嬌一角卻引發台灣越裔總會會長陳凰鳳不滿，要求賣場「即刻停止以嘲諷越裔新住民當有趣的沒水準廣告，並公開向社會及越裔新住民同胞致歉。」

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▲越南新住民「阮月嬌」為阿翰過去自創角色。（圖／資料照）

陳凰鳳指出，他們收到台灣各地新住民社團連署反映，號稱台灣最大的量販企業居然製作以嘲諷越裔新住民形象和口音的中元節促銷廣告大事宣傳播放，「把霸凌當有趣：量販口音標籤岐視」。她痛批，以表演之名行霸凌之實正漫延，每一秒的模仿口音，都是一次次如美工刀般劃過新住民及子女的心，「再多的努力與入境隨俗融入，都抵不過口音標籤的岐視化！」

陳凰鳳呼籲，請政府相關部門可以透過管道傳達該影片已經嚴重傷害新住民感情，「我們強烈的要求該影片應當快速下架，停止在各國大眾媒體傳播，並表示道歉。」據了解，目前該賣場已將該則廣告與YT影片下架，不過賣場及阿翰均未對此事做出相關說明。

▲阿翰過去也曾因「可柔學姐」角色，差點被國防部提告。（圖／Facebook／翻攝自阿翰po影片）

消息曝光後，隨即引發網友正反議論。對此，陳凰鳳也補充，他們陳情針對的對象是賣場企業，並非表演者，也沒有要去強調到族群對立的意思，「我們陳情的新住民說的也只是表達自己的不舒服，無關其他人」，至於大衆的反應還有賣場可能只想息事寧人根本不會道歉的結果，也是意料之中，但還是希望大家能理解新住民的反應，「不管您支不支持新住民，我們只是表達了我們的感受！」