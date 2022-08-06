　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿翰「阮月嬌」拍中元節廣告！越裔總會怒：像美工刀劃過我們的心

▲▼阿翰。（圖／翻攝自Facebook／阿翰PO影片）

▲網紅「阿翰」以模仿及自創角色聞名。（圖／翻攝自Facebook／阿翰PO影片）

記者閔文昱／綜合報導

網路YouTuber阿翰以百變模仿功力走紅，創作出眾多角色，例如可柔學姐、凜月、房東阿姨等，每次PO出新影片都會引起粉絲高度關注，趣味的內容也帶來許多歡笑。不過，近日他以「阮月嬌」角色為賣場拍攝中元節廣告，卻遭台灣越裔總會連署抗議，導致廣告被火速下架，引發熱議。

事實上阿翰拍片以來曾經自創過許多角色，每個角色都相當有個人特色，累積不少死忠粉絲，近日他一人分飾三角，以新住民阮月嬌、算命阿姨廖麗芳以及少女羞羞草為賣場拍攝中元節廣告，不料，其中阮月嬌一角卻引發台灣越裔總會會長陳凰鳳不滿，要求賣場「即刻停止以嘲諷越裔新住民當有趣的沒水準廣告，並公開向社會及越裔新住民同胞致歉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿翰模仿「阮月嬌」。（圖／「阿翰PO影片」授權提供）

▲越南新住民「阮月嬌」為阿翰過去自創角色。（圖／資料照）

陳凰鳳指出，他們收到台灣各地新住民社團連署反映，號稱台灣最大的量販企業居然製作以嘲諷越裔新住民形象和口音的中元節促銷廣告大事宣傳播放，「把霸凌當有趣：量販口音標籤岐視」。她痛批，以表演之名行霸凌之實正漫延，每一秒的模仿口音，都是一次次如美工刀般劃過新住民及子女的心，「再多的努力與入境隨俗融入，都抵不過口音標籤的岐視化！」

陳凰鳳呼籲，請政府相關部門可以透過管道傳達該影片已經嚴重傷害新住民感情，「我們強烈的要求該影片應當快速下架，停止在各國大眾媒體傳播，並表示道歉。」據了解，目前該賣場已將該則廣告與YT影片下架，不過賣場及阿翰均未對此事做出相關說明。

▲▼國防部發文要求阿翰道歉。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲阿翰過去也曾因「可柔學姐」角色，差點被國防部提告。（圖／Facebook／翻攝自阿翰po影片）

消息曝光後，隨即引發網友正反議論。對此，陳凰鳳也補充，他們陳情針對的對象是賣場企業，並非表演者，也沒有要去強調到族群對立的意思，「我們陳情的新住民說的也只是表達自己的不舒服，無關其他人」，至於大衆的反應還有賣場可能只想息事寧人根本不會道歉的結果，也是意料之中，但還是希望大家能理解新住民的反應，「不管您支不支持新住民，我們只是表達了我們的感受！」

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
12星座8月運勢揭曉　「這星座」健康亮紅燈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本星巴克恐怖甜點「超像福壽螺卵」！台、日網友崩潰：快吐了

女學生過斑馬線被禮讓「90度鞠躬」！他讚：交通有希望　秒遭嗆爆

阿翰「阮月嬌」拍中元節廣告！越裔總會怒：像美工刀劃過我們的心

12星座8月運勢：白羊座大豐收、天秤座健康亮紅燈

公司聚會擦槍走火…女同事暈爆　菜鳥慌了「她是人妻」網揭殘酷現實

明立秋「養生＋禁忌」攻略曝！命理師警告4生肖：當心健康亮紅燈

輕航機失事釀2死「初判在合法空域」　運安會、民航局啟動調查

館長想捐國軍100萬遭法律卡關？他打臉「不難啊」：前2年才捐200萬

高顏值的創意料理！「春捲皮炸花朵」5招輕鬆搞定

中元普度「10種食物」別拜！命理師：拜錯恐惹禍上身

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

尖叫聲！具俊曄挺五堅情　小巨蛋合體舞台超嗨der

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

日本星巴克恐怖甜點「超像福壽螺卵」！台、日網友崩潰：快吐了

女學生過斑馬線被禮讓「90度鞠躬」！他讚：交通有希望　秒遭嗆爆

阿翰「阮月嬌」拍中元節廣告！越裔總會怒：像美工刀劃過我們的心

12星座8月運勢：白羊座大豐收、天秤座健康亮紅燈

公司聚會擦槍走火…女同事暈爆　菜鳥慌了「她是人妻」網揭殘酷現實

明立秋「養生＋禁忌」攻略曝！命理師警告4生肖：當心健康亮紅燈

輕航機失事釀2死「初判在合法空域」　運安會、民航局啟動調查

館長想捐國軍100萬遭法律卡關？他打臉「不難啊」：前2年才捐200萬

高顏值的創意料理！「春捲皮炸花朵」5招輕鬆搞定

中元普度「10種食物」別拜！命理師：拜錯恐惹禍上身

日本星巴克恐怖甜點「超像福壽螺卵」！台、日網友崩潰：快吐了

快訊／高雄柴山驚傳持刀砍人2人送醫！醋男狠砍情敵　他撞頭爆血

中美關係惡化　分析：11月後才有機會緩和

立秋來了！營養師：留意秋燥4件事，愛玉蜂蜜吃起來

張穎穎「貼臉中年男子親密照」遭爆是金主！　親上火線揭真相

僅搭檔打4場首闖排名賽決賽　林筱閔、胡綾芳下半年全力搶積分

俄軍「超級戰車」被烏軍炸毀影片瘋傳　1億造價瞬間變廢鐵

嘉義休旅車翻落30公尺邊坡　2死2輕傷「夫妻雙亡」樹幹倒壓奪命

福原愛新動作！頻上綜藝靠這點　力挽「國民女兒」形象

民視直播被駭客入侵！　畫面打大字「中國領土主權不容外界干涉」

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

生活熱門新聞

公司聚會完擦槍走火　菜鳥慌了

中元普度「10種食物」別拜！命理師揭原因

8月運：白羊大豐收、天秤健康亮燈

「男友165cm」比自己矮　閨蜜搖頭：凸顯妳沒行情

他PO國旗照：守護台灣每一個人！酸民秒惦惦

女學生過馬路被禮讓90度鞠躬　他讚交通有希望

車站螢幕「老巫婆竄訪」　台鐵：若有疏失將懲處

明天5區午後雨彈襲！下周「這3天迎劇烈降雨」

館長想捐國軍100萬遭卡關？他打臉：不難啊

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

軍艦逼近花蓮海岸線「是P圖」！賞鯨業者揭真相

北部男染猴痘「淋巴腺腫大、膿疱」　疾管署急追同機鄰座乘客

台灣此刻需要團結！黃暐瀚喊話：偏藍偏紅的國人快清醒

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

更多熱門

相關新聞

阿翰「西打咖啡」好喝炸！網友實測嚇瘋

阿翰「西打咖啡」好喝炸！網友實測嚇瘋

網紅阿翰近期和咖啡品牌合作，在IG分享一款消暑飲品「西打特調」，作法是以冷水沖泡咖啡後再加進蘋果西打及冰塊，影片曝光後不少人以為阿翰只是在開玩笑，不過卻有網友實測「西打特調」，沒想到味道超驚豔，讓他大讚「好喝到炸開」。

阿翰「情傷1年半」陷工作低潮！遇媽祖神奇開示爆紅

阿翰「情傷1年半」陷工作低潮！遇媽祖神奇開示爆紅

阿翰遇雙面粉絲笑擁　下秒卻說傷人話

阿翰遇雙面粉絲笑擁　下秒卻說傷人話

女兒造句「800因此ㄐ一ㄤˋ ㄌㄡˋ」　媽無言

女兒造句「800因此ㄐ一ㄤˋ ㄌㄡˋ」　媽無言

太迷九天玄女！女兒造句「800因此」

太迷九天玄女！女兒造句「800因此」

關鍵字：

阿翰阮月嬌陳凰鳳

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

公司聚會完擦槍走火　菜鳥慌了

中元普度「10種食物」別拜！命理師揭原因

即／中共3架無人機闖金門！國軍信號彈示警

農曆七月送肉粽　彰化和美送煞路線曝

《民雄鬼屋》家人助道士性侵真的

遭批台灣出事就跑　莫彩曦傻眼澄清

即／屏東輕航機墜落「父子雙亡」　剩2具焦屍

向佐爆偷吃！網挖郭碧婷昔日言論心疼

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

泰國網友嗆爆中國：哪來的自信說「台灣是你的」

台鐵猴硐晚間傳死傷！他落軌遭撞無呼吸心跳

更多

最夯影音

更多
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面