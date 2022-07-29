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陌生圖文、廣告佔據Instagram！　4招主頁變乾淨功能曝光

▲▼防陌生圖文、廣告佔據Instergram。（圖／取自免費圖Unsplash）

▲防陌生圖文、廣告佔據Instagram。（示意圖／取自Unsplash）

實習記者徐芷儀／綜合報導

為了要和抖音（TikTok）競爭，Instagram重新建構了用戶使用介面，此次的變動將會導致用戶在Instagram上看到從未關注過的帳戶內容比例增加，且於明年翻一倍以上，許多用戶抱怨，幾乎無法再看到家人朋友的圖文。對此外媒《NPR》整理了4項功能，讓Instagram介面不再被陌生的圖文內容以及廣告佔據。

1. 改變你的圖文演算法

當你發現IG內容一直顯示你沒去過的城市、國家而感到相當困擾，你可以在探索頁面找到你不喜歡的圖文內容後，點擊圖文右上角的3個點並選擇不感興趣，來刪除不想看到的圖文。

步驟：

>探索頁面選擇一篇不感興趣的圖文

>點擊圖文右上角的3個點

>點選「不感興趣」

▲▼4項功能，讓Instagram介面不再被陌生的圖文內容以及廣告佔據。（圖／記者徐芷儀攝）

▲ 在探索頁面改變你的圖文演算法。（圖／實習記者徐芷儀攝）

2. 改變廣告推送內容

如果是想要改變Instagram推送的廣告內容也可以，只需要從個人頁面進入「設定」，由廣告到廣告主題來查看Instagram對你的興趣列表推算，將你不喜歡的廣告主題設置為「顯示較少」就可以了。

步驟：

>由個人頁面進入「設定」

>選擇「廣告」、「廣告主題」

>將廣告推送改為「顯示較少」

▲▼4項功能，讓Instagram介面不再被陌生的圖文內容以及廣告佔據。（圖／記者徐芷儀攝）

▲ 在個人頁面改變廣告推送內容。（圖／實習記者徐芷儀攝）

▲▼4項功能，讓Instagram介面不再被陌生的圖文內容以及廣告佔據。（圖／記者徐芷儀攝）

▲ 在個人頁面改變廣告推送內容。（圖／實習記者徐芷儀攝）

3. 選擇你的觀看內容

Instagram先前已經推出這個功能，只需要將追蹤帳號分為「追蹤中」或是「最愛」，就可以依心情自由選擇觀看的貼文內容，如果選擇「最愛」頁面模式則需要先建立最愛清單才能觀看，另外選擇這兩個頁面模式的優點在於，Instagram會自動過濾掉原先的廣告或是推薦內容。

步驟：

>在動態牆頁面點擊左上的Instagram

>點選「追蹤中」頁面模式或是「最愛」頁面模式

▲▼4項功能，讓Instagram介面不再被陌生的圖文內容以及廣告佔據。（圖／記者徐芷儀攝）

▲ 透過「追蹤中」或「最愛」頁面模式選擇你的觀看內容。（圖／實習記者徐芷儀攝）

4. 進行帳戶清除

在動態貼文中會發現，有一些帳號已經不適合再持續關注了，除了一個一個點開退掉追蹤外，其實還有另一個更快的方式可以將互動較少的帳戶一次取消追蹤。

步驟：

>由個人頁面進入「設定」

>選擇「隱私設定」、「你追蹤的帳號」

>點選最少互動

>一次取消追蹤多個帳戶

▲4項功能，讓Instagram介面不再被陌生的圖文內容以及廣告佔據。（圖／記者徐芷儀攝）

▲ 將互動較少的帳戶一次性清除。（圖／實習記者徐芷儀攝）

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