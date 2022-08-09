解放軍閩南演習「兩棲突擊登陸」　步兵、裝甲車搶灘畫面曝光

▲共軍東部戰區在閩南演練兩棲登陸搶灘。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中共解放軍4日起在台灣周遭海、空域進行實彈演習，截至9日演習仍在持續。央視軍事微博9日公布最新演習畫面，為東部戰區某兩棲合成旅在福建南部海域進行「兩棲登陸」（搶灘）演習，影片一出立刻引發中國網友關注。

央視軍事微博9日下午釋出新的演習影片，內容為解放軍東部戰區第73集團軍某兩棲合成旅在閩南海域組織「海上突擊」演練。央視軍事稱，「兩棲合成部隊由裝甲、偵察、火力等數十種兵種組成，是陸軍渡海登陸作戰的一把尖刀」。

第73集團軍某兩棲合成旅營長陳松表示，這次演習的困難點有2個，一個是對指揮員判斷和指揮能力要求比較高，第二個是對各兵種專業的協同（合作）能力要求較高。

影片可以看見，最初由兩棲船艦編波機動，載運裝甲及步兵搶灘登陸，後續梯隊處理「敵」火力壓制、裝甲反擊等突發情況。不過央視軍事未說明，影片是否為近期軍演拍攝的。

▲共軍東部戰區在閩南演練兩棲登陸搶灘。（圖／翻攝自微博）

其實解放軍東部戰區第73集團軍某兩棲合成旅2021年10月也曾在閩南海域進行搶灘登陸演練。當時曝光的影片中能看見，大量解放軍士兵乘坐衝鋒舟朝灘頭航行，接著下船搶灘、排除灘頭障礙，過程中能看見許多爆破、射擊的畫面。

根據公開資料顯示，中共陸軍72、73集團軍早在軍改前，就為對台作戰主力部隊，近年更成立了針對搶灘作戰的兩棲合成旅，除了人員編制的變化外，包含兩棲突擊艦在內，有許多新型裝備持續列裝，加大對台威懾。

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