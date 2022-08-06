館長想捐國軍100萬遭法律卡關？他打臉「不難啊」：前2年才捐200萬

▲館長表示想要效法曹興誠捐款，但是法律規定禁止捐款給軍隊。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者閔文昱／綜合報導

針對中共已演習為名，實質對台灣實質封鎖，聯電榮譽董事長曹興誠在5日宣布，將捐出1億美元，協助國防單位，而館長陳之漢也表示，想要追隨曹興誠的腳步捐款給國軍，但無奈因「法律禁止民間直接捐款給軍隊」而卡關。對此，知名團購達人「486先生」陳延昶則吐槽，自己前2年才捐給海軍200萬元，「不困難啊。」

館長6日晚間在直播中指出，看到曹興誠捐款的新聞，也覺得很感動，所以打電話給認識的民進黨人士，想要詢問如何捐款，結果才得知法律規定，民間單位不得直接捐助給軍隊，但由於他真的很想要捐一點，因此希望民進黨政府能開放一個戶頭，讓想要付出一點心力的人民有個管道，幫政府多買一點雄三飛彈也好。

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館長也在直播中透露，其實曹興誠不是直接捐給國軍30億，是捐給類似反共的財團法人，可以用於情資收集、協助成立駭客單位、或者間接提供給中科院等單位研發武器等等，並且限定專款專用。

▲「486先生」陳延昶。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

然而，此說法卻遭到不少網友打臉，陳延昶更直接在臉書轉貼一名網友留言，對方質疑，「若會卡關我怎麼能捐贈國軍加菜金呢？想捐款給國軍兄弟姐妹是很簡單的！完全不會卡關！」

陳延昶也在文中透露，自己前2年曾捐款200萬給海軍當加菜金，「不困難啊」，他還因此獲得海軍頒發獎狀，「我現在是軍人之友社成員。」他也向館長喊話，「如果真的要捐，我可以協助。」