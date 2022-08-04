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旺上加旺！　新營國道全家門市開出100萬雲端專屬獎

▲新營國道南下的全家超商，繼去年開出特別獎1000萬，本期又開出雲端發票專屬獎100萬元，新營國稅局秘書吳麗眞特地前往該門市張貼紅榜慶賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新營國道南下的全家超商，繼去年開出特別獎1000萬，本期又開出雲端發票專屬獎100萬元，新營國稅局秘書吳麗眞特地前往該門市張貼紅榜慶賀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2022年5-6月期統一發票日前開獎，新營國道南下的全家超商，繼去年開出特別獎1000萬，本期又開出雲端發票專屬獎100萬元，店家真的有夠旺，新營國稅局秘書吳麗眞特地前往該門市張貼紅榜慶賀。

該分局表示，這次中獎幸運兒只花了49元買了奶茶及菠蘿麵包等食品，就幸運中100萬專屬獎，並以全家超商會員載具儲存雲端發票。

該分局再度表示，民眾消費時使用載具儲存雲端發票，中獎機會多更多，專屬獎獎項有100萬元30組、2,000元1萬6千組、800元10萬組及500元165萬組。

民眾可用手機App Store或Google Play下載財政部「統一發票兌獎APP」，購物消費使用APP載具儲存發票，不怕發票遺失，也不用花時間整理及對獎，獨家提供「我要領獎」功能-可兌領已歸戶手機條碼且開獎後未列印出電子發票證明聯之雲端發票全部獎項，與電子發票證明聯五、六獎獎金，中獎民眾只要於領獎期限前在APP完成獎金匯入帳戶設定，中獎獎金馬上入帳，不受天候、地點及營業時間限制，享有24小時免出門的線上兌領獎服務唷！

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