旺上加旺！　新營國道全家門市開出100萬雲端專屬獎

▲新營國道南下的全家超商，繼去年開出特別獎1000萬，本期又開出雲端發票專屬獎100萬元，新營國稅局秘書吳麗眞特地前往該門市張貼紅榜慶賀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2022年5-6月期統一發票日前開獎，新營國道南下的全家超商，繼去年開出特別獎1000萬，本期又開出雲端發票專屬獎100萬元，店家真的有夠旺，新營國稅局秘書吳麗眞特地前往該門市張貼紅榜慶賀。

該分局表示，這次中獎幸運兒只花了49元買了奶茶及菠蘿麵包等食品，就幸運中100萬專屬獎，並以全家超商會員載具儲存雲端發票。

該分局再度表示，民眾消費時使用載具儲存雲端發票，中獎機會多更多，專屬獎獎項有100萬元30組、2,000元1萬6千組、800元10萬組及500元165萬組。

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