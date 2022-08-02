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裴洛西訪台「大多人無感？」　律師揭關鍵打臉：給台灣的禮物

記者周亭瑋／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2日）晚間訪台，引起全球關注，不過館長昨直播時表示，大多台灣人根本無感。對此，律師林智群發文打臉，認為這是她退下職務前，給台灣的一個禮物。

▲▼ 美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像）

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館長昨晚晚間直播，被粉絲問到美國議長訪台，台灣人什麼感覺時，他不諱言直呼，「就跟你X你女朋友一樣，沒感覺。因為台灣人每天注重的事情就是吃喝拉撒睡，跟大陸人一樣，也是要吃喝拉撒睡。」

館長認為，裴洛西訪台只對執政黨有利，可以用來宣傳台美友好、外交突破，同時也忍不住反問「難道裴洛西一入境，台灣人的年收入馬上提高？一訪台每個台灣人戶頭多10萬？」

對此，林智群不以為然，他發文直言，「外交就是蓋房子，一磚一瓦，好像沒什麼進展，慢慢的，房子就蓋起來了。外交，本來就不是放煙火，讓大家高興一下的。」

▲林智群。（圖／翻攝自臉書／林智群律師）

▲林智群形容，外交就像蓋房子。（圖／翻攝自臉書／林智群律師）

他接著表示，「大家看到誰誰誰來訪、蔡英文出訪，去哪裡？跟誰見面？談什麼？看起來沒什麼，事前都有一堆角力跟工作，是一堆外交人員的努力成果。」

最後，林智群更點出裴洛西訪台的意義，「她是美國第3號政治人物，國務卿、國防部長排名都在後面，第3號人物都可以來了，後面順位的，也沒什麼不可以（當然國務院體系態度會更保守一點）。裴洛西今年底就會退下眾議院議長職務，這是她臨走前給台灣的一個禮物。」

對此，網友們紛紛留言回應，「我有感覺，難道我不是一般人」、「律師說的道理」、「像他那種水準的咖會有感才很奇怪」、「只有他沒感覺吧」。

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