看到館長P大衛像超噁心！他2度申訴性騷都吞敗　再提告結果曝

▲一張「大衛像合成照」讓館長陳之漢被控性騷擾。（圖／翻攝臉書「飆捍」館長粉絲專頁）



記者蔡怡萍／台北報導

住在高雄的一名陳姓男子先是向警局提出性騷擾申訴，表示他看到館長陳之漢PO在臉書上的「大衛像」合成照感到噁心不舒服，案件移至台北市政府性騷擾防治委員會調查後，2度以「申訴無理由」不成立性騷擾，陳男仍然不服，向台北高等行政法院提起行政訴訟，法院審後判陳男敗訴，可上訴。

事件起源於館長陳之漢2020年3月9日在臉書上，註解「當年為了錢出賣自己，肉體寫真集被網友爆料」，並附上一張以米開朗基羅作品「大衛像」為身體、換上館長頭部的合成照，這則貼文被住在高雄的陳姓男子看到，他向高雄林園警分局以「看了之後感覺噁心、不舒服」為由提性騷擾申訴，案件移至台北市政府性騷擾防治委員會成立調查小組。

經調查後，大會決議「申訴無理由，性騷擾事件不成立」，陳男提再申訴，調查相關事證後仍以同樣理由不成立，陳男再提訴願，又遭到駁回，他不死心向台北高等行政法院提行政訴訟。

陳男主張，他只是瀏覽臉書動態首頁，就不小心看到該則貼文，並非刻意點進去看。大衛雕像雖是藝術品，但一般來說只會放在美術館供人欣賞，不會放在人來人往的火車站讓一般民眾看，他覺得整體圖片與文字，都是館長刻意將大衛像往性別、性意識方面解釋，而性騷擾構成是以被害人合理感受為依據，這張圖已經讓他覺得不舒服，即應成立性騷擾行為。

他接著強調，曾向訴願機關衛服部聲請調查，以確認台北市性騷擾委員會之組成是否合法，2次申訴是否出現相同調查決議委員，以及未予調查即做出訴願決定，還有委員會未進行投票程序獲過半數委員同意，逕成性騷擾不成立之決議，這幾點都明顯違法應予撤銷，並聲明應依規定對館長開出10萬元以下罰鍰之處分。

北市府表示，陳男是主動瀏覽館長臉書，又普世認定之藝術雕像，不會與性與性別有關，大衛像屬藝術品非猥褻品，該圖片一眼就知道是合成，不致讓人誤認為館長裸體，具KUSO之意，非含有性意味或歧視之圖片，且文字為館長自嘲以前自己為了賺錢出肉體寫真集，但閱讀者均可知館長並非是真的為錢拍裸體寫真，可觀上並非扭曲圖片含有性意味、性歧視的文字。

北市府也指出，該則貼文客觀上屬以惡搞合成照片自我調侃、達成幽默目的，有4萬人對貼文按讚或開心，顯見一般閱讀者看到這張圖及文字，有產生幽默或好笑的感覺，而非性意味聯想之嫌惡。

行政法院調查後，認為北市府性騷擾防治委員會的委員、組織、受理調查程序均屬合法，而法規也並無必須以投票方式表決的相關規定；也認為該張圖片一望即知是以移花接木手法惡搞之娛樂形式，無論品味如何，一般大眾不會認真嚴肅以對，不會聯想到色情或性，更不會感到噁心不舒服。

此外，貼文張貼於公開臉書社群，並未針對特定他人，沒有形成權力不對等、敵意環境式的性騷擾，陳男也自承可能曾經按到館長貼文「讚」，才會在瀏覽時滑到館長頁面，可說是主動接觸。審酌這些因素後，法官認為北市府的性騷擾不成立適當，陳男主張對館長開罰也無理由，駁回陳男之訴。仍可上訴。