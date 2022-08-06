他電話講一半遭6惡犬瘋啃喪命！　妻聽「死前痛苦慘叫」崩潰

▲ 湯姆森慘被6隻狗咬死。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭發生一起悲劇，一名男子暫時照顧友人的狗，主要是獒犬和鬥牛犬雜交生下的猛犬，未料在家中遭到攻擊，全身被6隻狗狂咬撕裂致死。當時他正和妻子通電話，遭襲時沒有掛斷，妻子便隔著電話全程聽見他的慘叫聲，死訊令家人悲痛不已。

根據《太陽報》，69歲男子湯姆森（Neville Thomson）將友人的狗安置於他位於紐西蘭霍坎加（Hokianga）的房子裡。根據他繼女馬修斯（Stella Matthews）說法，他當時和妻子通話到一半將電話放下，但沒有掛斷，「他顯然是放下電話出去了，我媽媽聽見扭打、叫喊和咆哮，電話持續25至30分鐘。」

湯姆森的女兒摩爾（Nataria Moore）坦言，父親的死訊震驚整個家庭和社區，並提到他生前非常有愛心，「他其實是想把狗狗從朋友身邊救出，不想讓狗狗待在他身邊。」且他遇襲過程中仍設法將自己的2隻狗鎖在屋內，努力保護牠們。

攻擊湯姆森的6隻狗中，警方截至4日擊斃1隻，捕獲2隻，1隻在5日上午找到，還有2隻正在追捕。附近地區服務人員透露，約有25隻狗被圍捕後送到收容所，牠們都未經登記，主要是紐波利頓犬（又稱那不勒斯獒）和鬥牛犬雜交生下，健康狀況良好，但目前不清楚現場為何會有如此大量犬隻，正等待警方調查。

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