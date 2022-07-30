紐西蘭結束鎖國！宣布31日起全面開放國境　期待觀光客回流

▲紐西蘭戶外已不用佩戴口罩。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

紐西蘭和台灣一樣曾被稱為防疫模範生，也是全球防疫規定最嚴格的國家之一，疫情期間幾乎形同鎖國。隨著疫情趨緩，紐西蘭政府宣布，從7月31日起全面開放所有國際旅客入境，比原訂的鬆綁計畫還提早2個月。

根據CNBC報導，經過兩年多的封鎖，紐西蘭政府在今年初宣布，包含台灣在內的60個國家公民，可以免簽入境；隨著疫情趨緩，再加碼於7月31日晚間11時59分起，全面開放國際旅客入境，比先前預訂的鬆綁計畫還提早兩個月。

紐西蘭衛生部指出，現在除了紐西蘭公民、住在當地的澳洲人以外，入境人士必須出示完整接種疫苗。入境旅客不用提供PCR陰性報告，也不用進行隔離，但需要在抵達日、入境第5或第6天進行快篩。目前紐西蘭在戶外不用佩戴口罩，但在博物館、超市或商店等室內場所就需要戴口罩。

紐西蘭旅遊局亞洲總經理瓦菲巴克（Gregg Wafelbakker）表示，自宣布國境將全面開放後，前往紐西蘭的國際航班搜尋量，比新冠肺炎疫情爆發前增加了39％，人們也傾向於規劃更多天的行程。不過，目前大部分旅客都來自澳洲，亞洲的觀光客受限於航班短缺，人數依舊稀少。

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