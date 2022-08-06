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快訊／本土+19753！各縣市分布曝光　新北市破三千例最多

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增19,753例本土個案及212例境外移入；另確診個案中新增51例死亡。縣市分布方面，仍以新北市3,664例最多，接著依序是臺中市2,331例，臺北市2,172例，桃園市2,162例，高雄市1,894例，臺南市1,448例。

▲▼0806本土病例分析、新增個案，指揮中心發言人莊人翔。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之19,753例本土病例，為9,155例男性、10,592例女性、6例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,664例)，臺中市(2,331例)，臺北市(2,172例)，桃園市(2,162例)，高雄市(1,894例)，臺南市(1,448例)，彰化縣(867例)，新竹縣(621例)，苗栗縣(575例)，屏東縣(573例)，雲林縣(558例)，新竹市(452例)，宜蘭縣(438例)，嘉義縣(382例)，南投縣(326例)，基隆市(319例)，花蓮縣(288例)，嘉義市(226例)，臺東縣(202例)，澎湖縣(133例)，金門縣(115例)，連江縣(7例)。

▲▼0806本土病例分析、新增個案，指揮中心發言人莊人翔。（圖／指揮中心提供）

▲▼0806本土新增個案與病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼0806本土病例分析、新增個案，指揮中心發言人莊人翔。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增51例本土病例死亡個案，為32例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、30例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月6日至8月3日，死亡日期介於7月12日至8月3日。

指揮中心說明，今日新增212例境外移入個案中，為126例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南21例，菲律賓6例，美國、新加坡、荷蘭及德國(各4例)，英國、土耳其及泰國(各3例)，日本及法國(各2例)，丹麥、埃及、羅馬尼亞、印尼、馬來西亞及瑞士(各1例)移入，另150例感染國家調查中。入境日期介於今年7月7日至8月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,084,435例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,360,146例排除)，其中4,716,819例確診，分別為21,481例境外移入、4,695,284例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,187例COVID-19死亡病例，其中9,172例本土，個案居住縣市分布為新北市2,002例、臺北市1,046例、臺中市910例、高雄市842例、臺南市717例、桃園市691例、彰化縣539例、屏東縣382例、雲林縣279例、南投縣264例、基隆市209例、苗栗縣208例、嘉義縣203例、宜蘭縣184例、花蓮縣及嘉義市各149例、新竹縣142例、臺東縣135例、新竹市86例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。

▲▼0806COVID-19醫療資源統計表、口服抗病毒藥物說明、本土中重度及死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

▲0806本土中重度及死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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