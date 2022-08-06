MIS-C增3例！11歲男童「打過2劑疫苗」　確診半個月後全身紅疹、嘔吐

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布新增46例中重症個案，有3例為MIS-C，年齡分佈在2歲至11歲之間，其中11歲男童曾接種過2劑疫苗，7/16確診、7/16確診，8/1起陸續有發燒、全身紅疹、咳嗽、流鼻涕、嘔吐、腹痛等，8/4就醫懷疑為MIS-C，已轉診至醫學中心治療。

中央流行疫情指揮中心公布國內新增19,965例COVID-19確定病例，分別為19,753例本土個案及212例境外移入；另確診個案中新增51例死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心8/6公布新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥表示，3例兒童重症均為MIS-C個案，其中2歲女童沒有接種疫苗，沒有慢性病史，6/6確診、7/27起陸續有發燒、腹痛、活力食慾下降，7/30至急診住院檢查治療，8/3通報，病況好轉今日出院。

另一名4歲女童也沒有接種疫苗，亦無慢性病史，7/4確診、7/28起陸續有發燒、腹痛，7/30到急診，初步懷疑泌尿道感染住院治療，因為發燒持續，且陸續出現全身紅疹、結膜炎等，發炎指數升高，診斷MIS-C，病況好轉已於8/1出院。

年紀比較大的11歲男童則接種過2劑疫苗，本身有心臟瓣膜疾病，7/16確診，8/1起陸續有發燒、全身紅疹、咳嗽、流鼻涕、嘔吐、腹痛等，8/4就醫懷疑為MIS-C，並轉診至醫學中心治療

指揮中心統計，國內12歲以下的兒童重症累計154例，其中25例死亡；分別為MIS-C 87例、腦炎26例、肺炎20例、哮吼症8例、家中死亡6例、敗血症3例、共病3例及心肌炎1例。

▲▼本土中重度及死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）