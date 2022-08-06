共軍圍台實彈軍演！洪秀柱見政府「直接躺平」　怒批：荒謬至極

記者朱祖儀／綜合報導

中國解放軍4日起在台灣周邊海域進行軍事演習，首日就有飛彈飛越台灣上空，不過多數台灣民眾卻是看了日本防衛省的消息才得知此事，引發外界撻伐。國民黨前主席洪秀柱也在臉書批評整件事「荒謬至極」，還說民進黨政府面對充滿恫嚇意味的軍演，竟然直接「躺平」，根本形同放棄防禦。

洪秀柱5日深夜在臉書表示，解放軍包圍台灣進行實彈射擊演練已經2天，4日更有4枚飛彈穿越台灣上空，不過「平常連一個地震手機都會『警鈴大作』的台灣民眾，竟然從頭到尾沒有聽到一聲警報」，最後還是看國外的消息才知道有這件事情，她不禁怒批「實在荒謬至極」。

▲洪秀柱批評民進黨政府。（圖／記者呂佳賢攝）

洪秀柱也說，過去民進黨政府總是炒作解放軍機入侵台灣「防空識別區」，不過現在當飛彈直接飛越台灣上空時，民進黨政府卻以「飛行路徑位於大氣層外、對地面區域無危害」為由，讓國防部在第一時間出面否認此事，被日媒揭露之後，就搬出「卡門線」當作藉口，「根本是把台灣民眾當白痴」。

洪秀柱更批評，民進黨政府前2天都毫無作為，面對充滿恫嚇意味的軍演如同面對疫情一般直接「躺平」，可以斷定上自總統府、下至國防部及國安單位，根本形同放棄了防禦。她不禁想問，若是如此又何必將國人納稅的血汗錢，拿去向美國購買昂貴且過時的防禦性武器，「還不如將這些錢拿去做好基礎建設，提升人民的生活水平更為實際吧」。