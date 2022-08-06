解放軍軍艦逼近花蓮海岸線！已可看見疑似和平火力發電廠煙囪

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍6日公布一系列5日環台軍演的照片，從照片中可以發現，解放軍船艦已經逼近花蓮海岸線，除了不遠處的國軍濟陽級巡防艦「蘭陽號」外，遠方還可以依稀看見海岸山脈，以及疑似和平火力發電廠的煙囪。

▲解放軍軍艦逼近花蓮海岸線，遠方已可看見疑似和平火力發電廠的煙囪。（圖／翻攝新華社）



根據《新華社》報導，解放軍東部戰區8月5日按計劃，繼續在台島北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，檢驗提高戰區部隊聯合作戰能力。

報導提到，東部戰區海軍10餘艘驅護艦艇在台島周邊海域展開聯合封控，連續組織晝夜間模擬對陸打擊、綜合攻防、聯合反潛等實戰化演練，提升艦艇核心作戰能力。多艘護衛艦、導彈艇和多個機動岸導火力單元對海上重要目標實施火力追瞄，展開模擬突擊。

報導指出，東部戰區空軍多波次出動殲擊機、轟炸機、預警機、電子偵察機等多型戰機赴台島周邊實施偵察預警、制空作戰、支援掩護、空中打擊等實戰化演訓任務。東部戰區陸軍遠程火力、火箭軍常規導彈任務部隊繼續保持備戰狀態，遂行支援策應任務。

實際觀察照片可以發現，解放軍軍艦已經逼近花蓮海岸縣，不遠處可以看見正在監控的國軍濟陽級巡防艦「蘭陽號」（FFG-935），遠方還可以看見海岸山脈，以及疑似和平火力發電廠的煙囪。

▼國軍濟陽級巡防艦「蘭陽號」。

