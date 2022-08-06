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中俄外長金邊會面　王毅大讚俄羅斯「第一時間支持一中原則」

▲▼中俄外長會面,王毅,拉夫羅夫。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中俄外長會面。（圖／翻攝大陸外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部長王毅5日在金邊出席東亞合作系列外長會，並與俄羅斯外長拉夫羅夫會見。會面期間，王毅闡述了中方在台灣問題上的立場，並讚賞俄方第一時間重申堅定支持一個中國原則。

根據大陸外交部消息，王毅在會面上讚賞俄方第一時間重申堅定支持一個中國原則，反對任何侵犯中國主權和領土完整的行徑，展現了中俄戰略協作的高水平。

王毅表示，「中方願同俄方一道，更有力地維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，更有效地實現持久安全與持續發展。」

▲▼中俄外長會面,王毅,拉夫羅夫。（圖／翻攝大陸外交部）

王毅提到，當前形勢下，中俄應共同促進地區發展，加大同地區國家抗疫、衛生健康、互聯互通、數字經濟、綠色低碳發展等領域互利合作，打造穩定可靠的區域產業鏈供應鏈。

王毅還說，支持「東盟·印太展望」堅持獨立自主，堅持東盟主導和東盟方式。引導地區國家堅持追求「共同、綜合、合作、可持續」的真安全，不要唯我獨尊、崇尚對抗的假安全；堅持以聯合國憲章宗旨原則為基礎的真秩序，反對霸道霸凌的假秩序。

拉夫羅夫則說，美國一向橫行霸道，其霸權政策與國際社會共識背道而馳，注定沒有前途，「俄方願同中方一道，共同維護國際法、聯合國憲章的宗旨和原則。」

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