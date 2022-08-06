裴洛西前腳才剛走！南韓外長下周訪中會晤王毅　談穩定供應鏈合作

▲南韓外交部長朴振。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓外交部長朴振在中方邀請下，將於9日啟程前往山東青島，與中國外交部長王毅舉行韓中外長會談，討論如何在北韓（朝鮮）核武議題上強化韓中兩國的戰略溝通，以及談論雙方在穩定控管半導體供應鏈上的合作方案。專家認為，尹錫悅政府之所以對中態度軟化，恐怕是因為擔憂招致經濟報復。

根據《韓聯社》，朴振結束在緬甸舉行的東協區域論壇（ARF）行程後，今（6）日從仁川國際機場返回南韓，並向現場記者透露9日韓中外長會談時將會討論到的內容。

朴振表示，屆時北韓（朝鮮）恐怕會以今年下半季大規模的美韓聯合軍演為由進行第7次核試驗，因此會談上他將會向王毅建議，盼中國能扮演關鍵角色，呼籲北韓停止軍事挑釁、重回對話桌。

至於美國拜登政府今年3月提議，由美國、台灣、南韓、日本組成的「晶片四方聯盟」（Chip 4），中國擔憂恐遭美國從半導體供應鏈排除。對此，朴振將在會談上努力說服王毅，表示晶片四方聯盟成立的目的並非排除特定國家；同時他也會向王毅提議，與中國一同合作穩定半導體供應鏈。

對於尹錫悅政府在韓中外交政策上的「轉變」，韓媒《中央日報》便於昨（5）日刊登的報導標題中表示，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）前腳一離開韓國，尹錫悅政府就緊跟著宣布外交部長朴振即將訪中的消息，認為尹錫悅政府「變了」。

不過其實專家認為，尹錫悅政府可能是想透過漸趨柔軟的外交手段，尋求避免招致北京當局更大的對韓經濟制裁或報復措施。

報導指出，此次朴振將於9日前往中國與王毅展開會談，其實是尹錫悅政府今年5月上台以後，政府高層人士的首度訪中，而尹錫悅政府曾將自由民主主義視為「價值外交」。

南韓亞洲大學教授金興圭（김흥규）在分析中指出，「中國認為南韓尹錫悅政府走向『親美反中』的路線；而（南韓）政府選前強調『反中』的政治口號，選後卻對中國改採柔軟的態度，不外乎是擔憂一旦在外交上刺激中國，恐怕將招致與『薩德報復』無法相比、虧損龐大的經濟損失，此是基於現實情勢的判斷。」

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