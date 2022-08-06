中共環台軍演第3天　軍方「銳鳶無人機」恆春機場升空偵蒐

▲銳鳶無人機飛行 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

中國大陸環台台軍演今(6)日進入第3天，停駐在屏南恆春機場的「銳鳶無人機」上午8時多許升空沿著機場周邊繞行、偵蒐，除此之外，眼鏡蛇、黑鷹等、阿帕契等軍用直升機，也在停機坪待命。雖軍方表示，無人機升高是為下周後陸空聯合作戰操演作準備，與大陸軍演無關，但目前是敏感時刻，還是引起民眾關注。

銳鳶無人機於今早7時多進行檢視、暖機、試飛後，於8時多飛離跑道，沿著機場周遭山區繞兩圈後，旋即飛離恆春機場上空，失去蹤影，不少關心大陸軍演民眾，也一早就到場駐守觀看機場的一舉一動。

軍方此表示，阿帕契直升機進駐恆春龍勤營區是年度例行演訓，空武射擊於兩周後登場，近日進行整備維護等任務，皆與大陸環台軍演無關。但因適逢中共軍演，銳鳶無人機升高，還是引發民眾關切。

根據維基百科，銳鳶無人機（原名中翔二號無人機）是中山科學研究院為中華民國陸軍研發的無人航空載具，後移交中華民國海軍海上戰術偵蒐大隊。該機主要負責日/夜間偵蒐與戰場監控任務，另可在災難發生時負責空中通信中繼與災害評估。

而一套銳鳶無人機系統由起降操控站、地面導控站、可攜式影像接收器、情資後傳系統、飛行模擬器、戰術運裝輪車與四架無人飛行載具組成。