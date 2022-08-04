詐團騙1184萬！他當免費司機載車手最衰　被判和6人全額賠償





▲彰化一施姓男子載車手友人四處提領贓款，雖然沒有分贓，也要連帶給付返還贓款1184萬元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一胡姓男子前年接到詐騙集團電話，按指示將畢生血汗錢共1184萬元匯給詐騙集團指定戶頭，發現被詐後連忙報警，警方循線逮捕多名詐團成員，其中施姓男子辯稱，自己只是想幫助朋友，所以開車載他到處領錢，並沒有涉案或收取報酬，但法官認為他明知朋友可能從事詐財等犯行還當司機，就算沒分贓也是幫助犯，判他和其他詐團成員要連帶給付1184萬元，全案還可上訴。

判決書指出，詐騙集團從2020年3月16日開始，分別扮演健保署人員、刑事警察局偵一隊隊長「陳國良」、台北地檢署檢察官「林俊廷」，撥打電話給胡男，誆稱他「健保卡在台北市有遭到冒領健保補助費的情況，且涉及光華吸金案件，如果不想被羈押的話，要依指示匯款」，胡男信以為真，一星期內依指示匯款5次，共匯出1184萬元給詐騙集團。

警方獲報逮捕詐團成員陳、王、謝、張、施、劉、洪等7位詐團成員，全案審理時，其中張男辯稱「我沒有辦法還這麼多，當時我們的存摺也是被人家拐騙」，施男則說自己只是開車載友人劉男領錢，沒有報酬也沒涉入案件，其餘被告則沒出庭，也沒提出書狀作任何聲明或陳述。

經法院審理，認為張男多次擔任車手，提領金額高達764萬元，並賺取10萬元報酬，無疑參與共同犯罪，沒錢還只是如何執行的問題，至於施男見劉男受人指揮四處領錢，應知他可能從事詐欺取財及洗錢的犯行，卻還載著劉男到不同地點提領贓款，金額達117萬，就算沒分贓，也是幫助犯，和其他詐團成員成立共同侵權行為，應連帶給付胡男1184萬元，全案還可上訴。