收屏東罰單！車號顏色都不同　彰化車主傻眼：警察先生你累了嗎？

▲銀色為顏男的車與罰單車號及顏色全不同。（圖／顏姓民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

幽靈罰單！彰化縣北斗鎮一名顏姓男子這1年來從未到過屏東縣，昨天卻收一張來自屏東東港鎮，距離住家197.3公里的違規停車罰單，讓他看得傻眼，罰單車子顏色是黑的，與他的灰色截然不同，車牌「V」、「C」也不同，真不了解屏東警方怎會犯這種「錯誤」。

▲彰化民眾收到屏東警方違停罰單。（圖／顏姓民眾提供）

罰單違停日期是7月6日，在東港鎮中山路公車招呼站10公尺內臨時停車，顏男氣得說，他已經超過1年未到過屏東，再者他駕駛的車子是，TOYOTA 舊款RAV4 銀色休旅車，車號為「ACR 97XX」，但一看違規罰單車輛是，TOYOTA Sienta 黑色轎式休旅車型，車號是「AVR97XX」不僅顏色就連車牌也不一樣， 「屏東警察是太累了嗎」？

▲顏男收到來自東港鎮違停罰單。（圖／顏姓民眾提供）

顏男說，警方要對民眾開罰，是一件很重大又慎重的事情，怎麼可以這樣大意行事，搞不好也有其他人被「暗坑」了，雖然這張罰單只600元，呼籲警方應該要將錯誤原因抓出來，以免同樣事件再重演，也希望警方能直接幫他撤銷罰單，不要讓他再去申訴。

▲銀色為顏男的車。（圖／顏姓民眾提供）

東港分局交通組指出，這張違停罰單是民眾檢舉，昨日上午收到彰化車主來電後，經比對發現是謄寫過程中出現錯誤，將「V」、「C」誤植，已經撤單，請顏姓車主切勿擔憂，未來再開製罰單上，將會再謹慎作業，也感謝來電告知及時將疏失導正。