差點熱死！不慎跌落水塔　男狂喊「救命」30分鐘...全身濕透獲救

▲彰化伸港屋主掉進水塔內被救出。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉一名屋主昨(5)日上午頂著大太陽，爬上頂樓清洗水塔，疑因攀在洞口外要撿拾掉落物品，卻不慎跌落水塔內無法自行爬出，焦急的他只能大喊「救命」長達30分鐘，一直到隔壁親戚聽到呼救聲，趕緊向消防局通報，消防員隨即以小板凳放置水塔內，讓屋主墊腳後，順利爬出水塔獲救，但已全身濕透。

去年和美鎮才發生一起洗水塔倒頭栽進水塔死亡，而昨天發生這起事件，地點在伸港鄉嘉二路的一棟透天厝頂樓，屋主因有物品掉進水塔內卻連人不慎掉落，因空間狹小無法自行爬上來而求助119，消防局據報後派出4名消防員趕赴現場，屋主早已汗流夾背，隨即以現有的小板凳送入水塔內，讓屋主墊腳，加上消防員使勁往外拉，終於將屋主給拉出水塔外，屋主獲救後直呼「感謝」。

消防局初步了解，屋主要清洗水塔時，已經先將水放掉再用刷子清洗，過程中有物品掉進水塔內，攀附在洞口伸手要撿拾時，不慎失去重心地落水塔內，又無法自行爬出，只能大喊救命，隔壁親戚起初在一樓有聽到救命聲，一直尋找才發現這救命聲是來自頂樓，才趕緊上樓查看，通報消防局，否則在這麼熱的天氣，恐怕會因為天熱導致中暑虛脫。