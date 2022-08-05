　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

違章賭場拖3年不拆！彰化縣府出奇招　怪手2小時鏟成平地

▲員林警分局動用怪手剷平職業賭場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員林警分局動用怪手剷平職業賭場。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林警分局於2019年6月間，在山腳路一間隱密鐵皮屋工廠，破獲林男為首的職業賭場，經通報彰化縣府前往稽查，確認該賭場為違章建築，必須拆除，屋主喊要自拆，卻拖了3年遲遲沒動靜，警方實在「凍未條」，4日動用大型機具將鐵皮屋全鏟為平地。

▲員林警分局動用怪手剷平職業賭場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林警分局調查，這一處賭場位於振興里山腳路2段460巷275弄內，原為廢棄工廠，屋主在後方搭建鐵皮屋，承租給林男作為職業賭場用，於2019年6月17日前往，現場查獲多名來自外地賭客及賭資，全依現行犯帶回，並依賭博罪嫌移送。

▲員林警分局動用怪手剷平職業賭場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林分局同步報請彰化縣政府實施聯合稽查，認定該鐵皮屋賭場為違章建築必須拆除，屋主得知後也說要自行拆除，但竟拖超過3年，隨著全案判決確定，分局決定強制拆除，昨日動員大型機具前往，不到2小時將違章賭場夷為平地。

分局長楊志傑表示，為根除不法犯罪，有關犯罪場所違規部分，另由彰化縣政府權責機關予以裁罰或拆除，適時體現公權力針對不法絕不寬貸，力求除惡務盡，展現淨化治安的決心，呼籲民眾倘若發現賭博場所，可立即打「110」或向轄區派出所報案，共同維護社會良好治安。

▲員林警分局動用怪手剷平職業賭場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
金剛悄回台想給女友驚喜！　開門驚見壯漢「被綠畫面太衝擊」
今天還有軍演？　鄉民刷一整排「喊2字」被推爆
死亡+54！最年輕為2名40多歲男　染疫後都爆心肌梗塞
快訊／本土+21577！各縣市確診分布曝　6縣市破千
快訊／今增54死！本土+21577、境外+292
裴洛西遭尹錫悅拒見！　他曝韓美外交內幕
22歲騎士遭環東逆向撞死　母哀痛把「兒肖像刺左手臂」
陸地圖App摸透台灣！　網見「街道用重慶、南京命名」衝熱搜
男星人氣太低「慘被退通告」　無奈吐：我怎麼交代啦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

青少年暑假易被誘惑犯罪　屏東警強化青春專案宣導作為

乾旱茶樹受災！花蓮瑞穗茶農現金救助　每公頃5.5萬至8／15止

土地公貞子同框！　供品轉送創世台東院區助植物人

違章賭場拖3年不拆！彰化縣府出奇招　怪手2小時鏟成平地

在地合作共創友熊山林　台東林管處舉辦台灣黑熊通報平台聯繫會

議員提案修房屋稅影響4666戶　基市府：涉及加稅且恐不符程序

台南暑假活動接連不斷　 交通局加強交通監控與疏導

台南市首推桌遊式災害兵棋推演　提升韌性社區自主防救災能力

見習居家醫療遇病患急送醫　醫護實習生親歷偏鄉醫療困境

溪頭米堤飯店總經理李麗裕辭世　家屬舉辦追思音樂會傳揚公益精神

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

青少年暑假易被誘惑犯罪　屏東警強化青春專案宣導作為

乾旱茶樹受災！花蓮瑞穗茶農現金救助　每公頃5.5萬至8／15止

土地公貞子同框！　供品轉送創世台東院區助植物人

違章賭場拖3年不拆！彰化縣府出奇招　怪手2小時鏟成平地

在地合作共創友熊山林　台東林管處舉辦台灣黑熊通報平台聯繫會

議員提案修房屋稅影響4666戶　基市府：涉及加稅且恐不符程序

台南暑假活動接連不斷　 交通局加強交通監控與疏導

台南市首推桌遊式災害兵棋推演　提升韌性社區自主防救災能力

見習居家醫療遇病患急送醫　醫護實習生親歷偏鄉醫療困境

溪頭米堤飯店總經理李麗裕辭世　家屬舉辦追思音樂會傳揚公益精神

台灣晶片業被制裁怎辦？專家提「斷鏈」危機警告：全球將損失慘重

屏東人週末衝了！「森山市集」120攤逛到爽　還有超好玩電音派對

城中城大火一審判無期　飽受腰傷之苦...黃格格爭取保外就醫

中元節祭祀需求增　農委會：果菜+毛豬增供1成、雞＋3%

雙十連假離島飛912架次　8.8萬張機票「父親節上午9時開搶」

愛貓生出「猴形詭異生物」嚇壞眾人　獸醫曝原因：營養不良造成

北市老屋10區比例過4成　專家：逼年輕人往新北

65歲以上長者近2成「一劑都沒打」　李秉穎2理由建議「打滿四劑」

保護綠島石朗珊瑚礁　台東縣府再下重手：禁止工作船下錨

實測25分鐘車內溫度「狂飆到57度」　網友驚：那是舒肥牛排的溫度

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

高雄環保局官網遭駭　掛滿五星旗

台灣人怕國安危機　警局長：自求多福

入主信義區！史上最大社宅招租

台南新市區農會七夕助愛老寶貝

雲嘉南分署勞動力發展學院

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

台東46人甩肉500公斤　醫：關鍵在飲食

南消強化水源供需訓練

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

歡迎裴洛西抵台！雲林小籠包攤商買一送一贈出200份

USMG車牌出沒　視同無牌可罰萬元

溪頭米堤飯店總經理李麗裕家屬舉辦追思音樂會

大陸暫停進口農產品　雲林縣公佈受影響廠商45家

議員提案修房屋稅　基市府：涉加稅且恐不符程序

更多熱門

相關新聞

騎機車酒駕撞死人　史瓦帝尼男大生判5年

騎機車酒駕撞死人　史瓦帝尼男大生判5年

明道大學1名來自史瓦濟蘭關姓學生，未領有普通重型機車駕照，去年5月間酒後騎車撞死鄭姓騎士，當時測得血液中酒精濃度高達299.2mg/d，被檢方依公共危險罪嫌起訴，由於至今未與鄭男家屬和解並取得諒解，彰化地院審結，依駕駛動力交通工具，血液中酒精濃度達0.05%以上，因而致人於死，判處5年有期徒刑。

嗆「要放火」沒人理　洗腎男命喪火場

嗆「要放火」沒人理　洗腎男命喪火場

他當免費司機載車手最衰　被判和6人賠償1184萬

他當免費司機載車手最衰　被判和6人賠償1184萬

即／雨用倒的！彰化地下道變池塘　員基路段淹水10cm

即／雨用倒的！彰化地下道變池塘　員基路段淹水10cm

國13起事故9車遭殃　花盆掉落「駕駛追著跑」

國13起事故9車遭殃　花盆掉落「駕駛追著跑」

關鍵字：

違章賭場彰化員林振興里鐵皮屋

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

即／台南20噸吊車翻覆　駕駛慘遭重壓無生命跡象

炎亞綸遭自創品牌「微博團隊」切割！

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面