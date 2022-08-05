違章賭場拖3年不拆！彰化縣府出奇招　怪手2小時鏟成平地

▲員林警分局動用怪手剷平職業賭場。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林警分局於2019年6月間，在山腳路一間隱密鐵皮屋工廠，破獲林男為首的職業賭場，經通報彰化縣府前往稽查，確認該賭場為違章建築，必須拆除，屋主喊要自拆，卻拖了3年遲遲沒動靜，警方實在「凍未條」，4日動用大型機具將鐵皮屋全鏟為平地。

員林警分局調查，這一處賭場位於振興里山腳路2段460巷275弄內，原為廢棄工廠，屋主在後方搭建鐵皮屋，承租給林男作為職業賭場用，於2019年6月17日前往，現場查獲多名來自外地賭客及賭資，全依現行犯帶回，並依賭博罪嫌移送。

員林分局同步報請彰化縣政府實施聯合稽查，認定該鐵皮屋賭場為違章建築必須拆除，屋主得知後也說要自行拆除，但竟拖超過3年，隨著全案判決確定，分局決定強制拆除，昨日動員大型機具前往，不到2小時將違章賭場夷為平地。

分局長楊志傑表示，為根除不法犯罪，有關犯罪場所違規部分，另由彰化縣政府權責機關予以裁罰或拆除，適時體現公權力針對不法絕不寬貸，力求除惡務盡，展現淨化治安的決心，呼籲民眾倘若發現賭博場所，可立即打「110」或向轄區派出所報案，共同維護社會良好治安。