日本首相岸田10日改組內閣！「安倍親弟」防衛大臣將被撤換

▲日本首相岸田文雄預計10日改組內閣。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄預計10日進行內閣改組以及自民黨內部人事調整。根據黨內人士透露，自民黨副總裁麻生太郎與幹事長茂木敏充將獲留任，而已故前首相安倍晉三的親弟弟岸信夫原本擔任防衛大臣，但因上任後身體每況愈下，如今甚至要坐輪椅，因此預計將被撤換。

自民黨幹部5日透露，首相岸田文雄有意在10日改組內閣。據悉，岸田此舉是受到統一教會與前首相安倍晉三國葬等問題影響，企圖透過大幅改組內閣成員與自民黨人事架構，拓展新局面。

根據《日本經濟新聞》報導，相關人事已大致擬定，自民黨副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充將獲留任。而參議員任期已滿的農林水產大臣金子原二郎以及國家公安委員長二之湯智則將卸任。

根據《時事通訊社》報導，官房長官松野博一、外務大臣林芳正、財務大臣鈴木俊一有望獲留任，經濟產業大臣萩生田光一可能留任或是擔任其他職位。

另一方面，已故前首相安倍晉三的弟弟岸信夫雖然在2021年岸田文雄上任時，被任命為防衛大臣，但上任後健康亮紅燈，開始需要靠拐杖走路，近期更是被拍到要坐輪椅。而在這次的內閣改組中，他也預計會因健康問題遭到撤換。

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