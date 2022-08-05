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「轎車變飛彈」闖紅燈撞6車！一秒炸成火球6死8傷　驚悚畫面曝光

記者趙蔡州／綜合報導

美國加州洛杉磯溫莎山4日發生一起重大車禍，一輛轎車在通過一處十字路口時，在完全沒有減速的情況下，直接闖紅燈撞上橫向行駛的車輛，強大的撞擊力讓車子爆炸起火。事件共波及6輛車，造成6死8傷。

根據Redlands Daily Facts報導，洛杉磯消防局4日下午接獲民眾報案，當地一處公園附近的路口發生車輛起火，趕到後才發現是6車連環追撞事故，馬上救治傷者並設置水線滅火。

監視器畫面可以看見，十字路口的四角都是加油站，現場車流量非常大，下一秒一輛轎車高速向南行駛，直接闖紅燈與一輛東西向的轎車發生車禍，強大的撞擊力讓車子瞬間燒成火球。

▲▼「轎車變飛彈」闖紅燈撞6車！一秒炸成火球6死8傷　驚悚畫面曝光。（圖／翻攝自google地圖

▲車禍發生的路口有4間加油站。（圖／翻攝自google地圖）

一名目擊者表示，當時他正在旁邊的加油站加油，突然間就聽到巨大聲響以及爆炸聲，還有許多人的尖叫聲，隨後就看到車子燒成火球，雜物碎片散落在路口各處。

加州公路巡警局表示，事件共造成6人死亡、8人輕重傷，事故原因待進一步調查釐清。

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