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社會 社會焦點 保障人權

第一視角片！警鳴笛追違規青少年闖紅燈　閃左轉休旅車急剎摔倒

記者張君豪／台北報導

台北市南港警分局南港所陳姓警員（34歲）24日下午18時30分在轄區經貿二路、南港路口發現2名青少年騎乘機車未戴安全帽形跡可疑，警員上前攔查，但兩名青少年未停車受檢反而加速逃逸，陳員立刻開啟警示燈、蜂鳴器尾隨打算追上攔查，但行經南港路西向到三重路口時，因路口號誌變成紅燈，警員值勤持續通過路口，對向紅色休旅車駕駛剛好左轉，陳員剎車不及摔倒再擦撞，這起意外車禍的肇事責任有待後續調查釐清。

▲南港所陳姓警員24日傍晚攔查未戴安全帽青少年騎士，鳴笛闖紅燈撞上對向左轉休旅車。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港所陳姓警員24日傍晚攔查未戴安全帽青少年騎士，鳴笛闖紅燈撞上對向左轉休旅車。（圖／記者張君豪翻攝）

南港所陳姓警員24日傍晚攔查未戴安全帽青少年騎士，鳴笛闖紅燈撞上對向左轉休旅車。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方表示，南港派出所陳姓警員24日晚間18時至21時擔服交通違規執法勤務時，18時30分許在經貿二路南港路1段路口，發現2名青少年騎乘重機車未戴安全帽形跡可疑，警方依《道路交通安全規則》第93條開啟警示燈及蜂鳴器上前攔查，但騎士未停車受檢、並加速逃逸。

▲南港所陳姓警員24日傍晚攔查未戴安全帽青少年騎士，鳴笛闖紅燈撞上對向左轉休旅車。（圖／記者張君豪翻攝）

該所陳姓警員追逐過程行經三重路口時，該路口號誌適轉為紅燈，陳員執行公務煞車減速仍欲通過，但對向紅色休旅車綠燈起步左轉，員警見狀急剎，造成車身不穩滑倒，並擦撞該自小客車右前車頭，造成陳員手肘膝部、腰椎均有擦挫傷，幸無生命危險。雙方經實施酒精測試，呼氣酒精濃度均為0，肇事責任將再進一步調查釐清。

南港警方呼籲：會根據警員蒐證影像，對未戴安全帽之騎士、乘客依法製單逕舉，警方並呼籲用路人，行經路口時仍須注意有無特殊緊急狀況，避免交通事故發生。

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