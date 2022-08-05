高雄保大「氣勢如虹」1小時抓2通緝犯　挨酸：台南地下道撈就有

▲高雄市政府保安警察大隊發出新聞稿，表示同仁「認真」才會在聯合稽查當中查到通緝犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府警察局保安大隊5日發布新聞稿，宣傳保大警察執勤認真， 1小時內連續查獲2名通緝犯，知名警眷谷百合看完新聞稿之後酸爆：「神武的高雄保大靠聯合稽查才網到2名通緝犯實在有損保大尊嚴，我們台南下個大雨就能在地下道撈到通緝犯了」。

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高雄市警察局保安大隊5日一早發出新聞稿，指保安大隊黎明中隊的3名警員，在3日奉派參與高雄市政府針對八大行業實施聯合稽查勤務，先於19時45分許，查獲楊姓(53年次)酒駕通緝犯後...「該組警網稽查能量氣勢如虹」，不到一個小時，又在新興區自立一路一家電子遊藝場查獲另1名何男(73年次)檢署111年4月份所發布之詐欺通緝犯」。

▲高雄市政府保安警察大隊發出新聞稿，表示同仁「認真」才會在聯合稽查當中查到通緝犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

知名警眷谷百合看完之後，酸爆高雄市保大，表示8月2日時，台南市東區小東地下道因急降驟雨導致積水，一部自小客車受困於地下道內，東寧派出所立即增派員警支援道路封鎖並管制車輛通行，員警協助推車讓小客車脫困，卻意外發現顏姓駕駛竟是多案通緝犯，依法逮捕歸案。谷百合笑說：「神武的高雄保大靠聯合稽查才網到2名通緝犯，實在有損保大尊嚴，我們台南下個大雨就能在地下道撈到通緝犯了」。

谷百合點出盲點，因為高雄保大強調自己是「認真」，但實際的情況是保大員警是支援高雄市政府經發局的聯合稽查，就在規劃的時間點內找到通緝犯，這跟「認真」跟「不認真」之間沒有關係，而且新聞稿還提到「稽察能量氣勢如虹」，這一句話，更讓谷百合整個矇了，直言「認真的派出所基層在巡邏時，一網撈到的都比他們的『聯合稽查』多」。

一名曾經待過保大的警官看到這篇新聞稿之後，也是搖搖頭，對於這樣的「加油添醋」又充滿「馬屁式」的新聞稿，在保大風格已經流傳很久，這次又把「聯合稽查」不得不查「本來就應該做的事」，變成認真跟氣勢如虹，看在基層眼裡，恐怕又是笑話一件。